Центр – это комбинация диагностики, лечения и реабилитации пациентов.

Центр мужского здоровья, не имеющий аналогов в Казахстане, открылся в Президентской клинике. В нем будет собрана вся современная диагностика мужского здоровья, а вести прием и консультировать пациентов будут оперирующие хирурги-урологи. В их числе – один из лучших урологов США доктор Дэвид Самади.

Центр мужского здоровья Президентской клиники – это комбинация диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Все эти отдельные этапы теперь будут сосредоточены в одном месте и будут находиться под контролем одной команды врачей. Аналогов такому Центру в Казахстане пока нет, рассказывает врач-уролог и руководитель Центра Мужского Здоровья Павел Шолох.

- В этом кабинете сосредоточены все имеющиеся амбулаторные методы обследования. Сейчас есть такая фраза "услуга одного окна". Человек пришел и ему больше не нужно бегать в другие медицинские учреждения. Весь центр состоит из четырех комнат – кабинет приема, УЗИ-манипуляционная, манипуляционная для забора анализа, кабинет с цистоскопической уродинамической установкой. Пациент в одну дверь зашел, в другую вышел и получил все необходимые манипуляции. Ему не нужно выстаивать дополнительных очередей. Кроме того, мы его вносим в план госпитализации, если необходимо, или тут же записываем на необходимое обследование, - отметил он.

В задаче Центра - внедрение и развитие новых методов диагностики воспалительных заболеваний половой системы мужчин, различных форм эректильной дисфункции, доброкачественной гиперплазии предстательной железы и рака простаты, а также разработка комплексных методов реабилитации и профилактики пациентов с заболеваниями мочеполовой системы. Все для того, чтобы продлить и улучшить качество жизни мужчин в нашей стране.

- "Мужское здоровье" очень важно, только потому, что мужчины в этом вопросе отличаются от женщин. "Женское здоровье" всегда было на передовой, всегда было развито. Причина в том, что женщины очень щепетильны в этом вопросе, посещают докторов, проходят скрининги, пользуются превентивными мерами. Мужчины, напротив, начинают думать о своем здоровье в возрасте 60-70 лет, когда они очень больны. Вся концепция мужского здоровья заключается в том, чтобы привлечь мужскую часть населения к заботе о собственном здоровье как можно раньше: чтобы они делали скрининги и предупреждали болезнь заранее. Продолжительность жизни постепенно увеличивается, и если вы хотите прожить как можно дольше, встретить старость не с болезнью и с тонной лекарств, а иметь хорошее качество жизни, важно существование такого Центра Мужского Здоровья, - отмечает международный куратор Центра, один из ведущих урологов США Дэвид Самади. Совместно с доктором Павлом Шолохом и командой хирургов Центра, доктор Самади будет оперировать и консультировать пациентов.

Президентская клиника располагает сегодня современной лабораторной, диагностической и лечебной базой, современным операционным блоком и оборудованием, а также многопрофильным блоком реабилитации, отметил Тимур Муратов, первый заместитель директора Больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК.

- Создавая в Президентской клинике Центр мужского здоровья, мы ставим цель улучшения и продления качества жизни мужчин. Мужское здоровье – это не только проблемы лечения воспалительных заболеваний мужской половой системы, но и вопросы эректильной дисфункции, фертильности, хирургии полового члена, а также проблемы диагностики и лечения доброкачественной гиперплазии и рака простаты. В структуре урологических заболеваний они занимают до 70 % от всех заболеваний мочеполовой системы. В северном регионе нашей страны специализированных медицинских центров, которые занимаются проблемами мужского здоровья, нет, - сказал он.

Накануне официального открытия Центра, Павел Шолох и Дэвид Самади провели первую в Казахстане манипуляцию "уролифт". Эта миниинвазивная операция показана пациентам преклонного возраста с заболеваниями простаты, которые по причинам здоровья не могут перенести открытое хирургическое вмешательство.

- Никаких рассечений тканей, никаких разрезов, ничего, что могло бы привести к послеоперационным осложнениям, не выполнялось. Поэтому эта процедура адресована пациентам старшей возрастной группы, которые не могут перенести из-за сопутствующих заболеваний, или каких-то проблем со здоровьем, традиционную открытую операцию, а также для молодых пациентов, у которых уже имеются проблемы с мочеиспусканием, но которые не хотят оперироваться. Дело в том, что классическая трансуретральная хирургия, нарушает физиологию полового акта. Таким пациентам тоже ставится уролифт. Сейчас на что люди обращают внимание? Качество жизни. Эта манипуляция как раз позволяет молодым пациентам с аденомой сохранить качество жизни, - дополняет руководитель Центра Мужского Здоровья Президентской клиники Павел Шолох.

Помимо щадящих лапароскопических операций, доктора планируют выполнять также вмешательства с помощью робот-ассистированной установки. Программа роботизированной хирургии была запущена в Больнице ровно год назад. За это время хирурги-гинекологи, хирурги-урологи и общие хирурги Президентской клиники выполнили более 150 операций на роботе. Консультируют докторов эксперты по роботизированной хирургии - профессор Стефано Джидаро (Италия) и доктор Дэвид Самади (США).

Прием в Центре мужского здоровья – ежедневно, с 8.00 – 18.00 (Нур-Султан, Мангилик Ел 80, блок F, второй этаж, поликлиника, 25 кабинет)

Запись по тел : 8 (717) 70-80-90

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