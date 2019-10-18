Смерти детей от кори в Нур-Султане прокомментировал Байбагулов

В результате заражения вирусом кори и развития тяжелых осложнений в 2019 году в Нур-Султане скончались 13 "незащищенных" детей.

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан Байгабулов Садвакас прокомментировал осложнения, которые привели к смерти детей в результате заболевания корью, передает Zakon.kz.

- Отказы родителей от вакцинации своих здоровых детей против кори приводят к снижению необходимой иммунной прослойки среди населения столицы. И вследствие этого вирус кори активно циркулирует среди населения, а дети непрививочного возраста или имеющие противопоказания по состоянию здоровья, оказываются незащищенными перед инфекцией, - сообщил Байбагулов.

Он сообщил, что в результате заражения вирусом кори и развития тяжелых осложнений в 2019 году в Нур-Султане скончались 13 "незащищенных" детей.

- В профилактике кори и исключении развития тяжелых осложнений решающим фактором является охват вакцинацией не менее 95% прививаемого детского населения, - добавил он.

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