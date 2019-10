Вырубили и уронили лицом в пол - нокаут года попал на видео

Четырехраундовый бой в первом среднем весе между австралийцами Райаном Коттеном (2-4-2, 2 КО) и дебютантом Джесси Коди закончился досрочно и весьма печально для новичка, передает Zakon.kz.

Нокаут года, как его окрестили австралийские СМИ, случился во втором раунде после того, как Коди попытался атаковать. Более опытный Коттен перехватил его на контратаке и тут же парой ударов вырубил, отправив лицом в канвас. Коди, карьера в профи которого началась столь неважно, после такого сумел подняться не сразу, он не сразу в себя пришел.

Here’s a possible Australian domestic knockout of the year from a small show on the Centra Coast last night. Ryan Cotten knocking out Jesse Cody in the second round pic.twitter.com/IfLC7t5oKf