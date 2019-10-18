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Вырубили и уронили лицом в пол - нокаут года попал на видео

Нокаут года, как его окрестили австралийские СМИ, случился во втором раунде.

Фото : pixabay.com18 октября 2019, 14:34

Четырехраундовый бой в первом среднем весе между австралийцами Райаном Коттеном (2-4-2, 2 КО) и дебютантом Джесси Коди закончился досрочно и весьма печально для новичка, передает Zakon.kz.

Нокаут года, как его окрестили австралийские СМИ, случился во втором раунде после того, как Коди попытался атаковать. Более опытный Коттен перехватил его на контратаке и тут же парой ударов вырубил, отправив лицом в канвас. Коди, карьера в профи которого началась столь неважно, после такого сумел подняться не сразу, он не сразу в себя пришел.




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