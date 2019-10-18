Фермерские хозяйства увеличивают поголовье и улучшают качественные характеристики скота

Программа кредитования "Сыбага" была разработана для поддержки фермерских хозяйств.

Задачи сельскохозяйственной отрасли, озвученные в государственной Программе развития АПК, решают агроформирования Кызылординской области. Благодаря программе кредитования "Сыбага", реализуемой Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства, девять хозяйств области получили финансирование на закуп племенного скота.

Житель аульного округа Акмая Шиелийского района Сарсенбек Ранов занимается животноводством с 2015 года. Начинал с 55 коров казахской белоголовой. Сегодня в его хозяйстве более 200 коров.

- При поддержке государства мы увеличили поголовье в 3,5 раза. В прошлом году получили кредит по программе "Сыбага" и приобрели в Бурятии 104 нетелей калмыцкой породы. На следующий год ждем первый молодняк, - говорит глава КХ "Асет" Сарсенбек Ранов.

Сегодня здесь трудятся шесть человек, скот благополучно адаптировался, корма заготовлены. Бычков планируют сдавать на откормплощадки, которые будут поставлять говядину на внутренние и внешние рынки.

Напомним, программа кредитования "Сыбага" была разработана для поддержки фермерских хозяйств и направлена на приобретение импортного маточного поголовья крупного рогатого скота, необходимой техники и оборудования.

- С начала года Кызылординским филиалом "Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства" профинансирован закуп тысячи голов племенного крупно рогатого скота. В ближайшее время планируется завоз еще 700 голов. Сумма займа по программе "Сыбаға" - до 70 миллионов тенге, ставка вознаграждения – 4 % годовых с учетом субсидирования, эффективная ставка – не более 4,4 % годовых, срок займа - до 15 лет, льготный период - до 2,5 лет, - отметил начальник отдела Кызылординского филиала АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" Едиге Анабек.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!