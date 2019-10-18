Лобода отметила день рождения вместе с лидером Rammstein
Артистке исполнилось 37 лет.
Заслуженная артистка Украины Светлана Лобода опубликовала фотографию, на которой нежно приобнимает за руку солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает Zakon.kz.
Снимок опубликован в Instagram певицы 18 октября. Артистке исполнилось 37 лет. Ранее Лобода никогда не публиковала совместных кадров с немецким вокалистом.
- Мой день, моя ночь, — подписала фото Лобода.
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Певица бережно скрывает информацию о личной жизни. Несмотря на это фанаты уверены в том, что ее возлюбленным является Тилль Линдеманн. Его в последнее время стали очень часто видеть в России. В том числе и на выступлениях Светланы Лободы.
Кроме того, через несколько часов поклонники смогли насладиться еще одной публикацией.
- Сегодня я проснулась абсолютно счастливой. Я люблю и любима. И пусть это не заканчивается никогда!!! Спасибо. Ваша LO, - написала она.
Ранее Лобода никогда не публиковала совместных кадров с немецкой звездой.
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Сегодня я проснулась абсолютно счастливой???? я люблю и любима и пусть это не заканчивается никогда!!! Спасибо Ваша LO ❤️
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