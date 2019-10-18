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Лобода отметила день рождения вместе с лидером Rammstein

Артистке исполнилось 37 лет.

Фото : instagram.com18 октября 2019, 14:51

Заслуженная артистка Украины Светлана Лобода опубликовала фотографию, на которой нежно приобнимает за руку солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, сообщает Zakon.kz.

Снимок опубликован в Instagram певицы 18 октября. Артистке исполнилось 37 лет. Ранее Лобода никогда не публиковала совместных кадров с немецким вокалистом.

- Мой день, моя ночь, — подписала фото Лобода.

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мой день ❤️ #мояночь ????

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 17 Окт 2019 в 4:20 PDT

Певица бережно скрывает информацию о личной жизни. Несмотря на это фанаты уверены в том, что ее возлюбленным является Тилль Линдеманн. Его в последнее время стали очень часто видеть в России. В том числе и на выступлениях Светланы Лободы.

Кроме того, через несколько часов поклонники смогли насладиться еще одной публикацией.

- Сегодня я проснулась абсолютно счастливой. Я люблю и любима. И пусть это не заканчивается никогда!!! Спасибо. Ваша LO, - написала она.

Ранее Лобода никогда не публиковала совместных кадров с немецкой звездой.


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