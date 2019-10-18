Нигматулин: Стратегия Елбасы полностью обеспечена законодательной поддержкой

Председатель Мажилиса акцентировал внимание, что парламентская фракция взяла на жёсткий контроль исполнение и всех государственных программ.

Председатель Мажилиса, руководитель фракции партии "Nur Otan" Нурлан Нигматулин проинформировал Первого Президента Казахстана, Лидера партии Нурсултана Назарбаева о работе парламентской фракции по реализации основных программ партии и государства, сообщает Zakon.kz.

В Мажилисе на расширенном совещании, которое состоялось под председательством Елбасы, с участием депутатов-членов фракции партии "Nur Otan", а также членов Правительства рассмотрены вопросы реализации Предвыборной программы партии "Казахстан-2021: Единство. Стабильность. Созидание" и Плана нации "100 конкретных шагов".

Говоря о предвыборной программе, Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин отметил, что Парламентом принято 72 закона, направленных на выполнение предвыборных обязательств партии.

Из 112 обязательств на сегодняшний день полностью выполнено 31, в стадии исполнения – 75, на особом контроле фракции и Правительства – 6.

- В настоящее время в работе депутатов находится проект республиканского бюджета на следующие три года, и депутатский корпус работает над тем, чтобы обеспечить финансирование всех оставшихся предвыборных обязательств партии, - сказал Спикер Мажилиса.

По словам Нурлана Нигматулина, реализация Предвыборной программы партии находится на постоянном контроле руководства Палаты и Правительства.

Парламентская фракция проанализировала и осуществление Плана нации "100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ Первого Президента Республики Казахстан".

Согласно проведенному анализу 58 шагов исполнены, 42 – на стадии исполнения.

Председатель Мажилиса акцентировал внимание, что парламентская фракция взяла на жёсткий контроль исполнение и всех государственных программ.

- Профильные Комитеты Мажилиса, каждый по своему направлению, контролируют выполнение, прежде всего, таких значимых государственных программ, как Программа индустриально-инновационного развития, Программа инфраструктурного развития "Нұрлы жол", Программа жилищного строительства "Нұрлы жер" и других, - сказал Нурлан Нигматулин.

Спикер Мажилиса также акцентировал внимание на необходимости четкого корреспондирования индикаторов предвыборной программы партии и госпрограмм.

Как подчеркнул Нурлан Нигматулин, для усиления контроля была переформатирована работа и самой фракции.

Вместо всех советов, действовавших при фракции, оставлена Комиссия по обеспечению системного контроля за расходованием всех бюджетных средств, что позволит повысить качество контроля.

По словам Председателя Мажилиса, в соответствии с поручением Первого Президента Казахстана-Елбасы депутатами внесены поправки в Бюджетный Кодекс, предусматривающие ответственность первых руководителей госорганов и администраторов бюджетных программ за неэффективное планирование и расходование бюджетных средств.

Нурлан Нигматулин отметил и активизацию депутатами работы с избирателями через онлайн-приемные, предусмотренные на их личных страницах на официальном сайте Мажилиса.

Кроме того, с начала сессии, в онлайн-режиме транслируются не только пленарные заседания Мажилиса, но и вся работа депутатского корпуса над законопроектами на рабочих группах, а также на заседаниях комитетов Палаты.

- Мы настроены на системную, инициативную деятельность, чтобы быть активным проводником всех Ваших идей и стратегических замыслов. Все Ваши инициативы, важнейшие государственные программы будут, как всегда, получать необходимую законодательную поддержку. И все задачи, которые Вы ставите перед нами, будут успешно выполнены, - сказал Нурлан Нигматулин, обращаясь к Первому Президенту Казахстана-Елбасы, Председателю партии Нурсултану Назарбаеву.

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