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Рафаэль Надаль и Новак Джокович проведут благотворительный матч 24 октября в Нур-Султане

Спортсмены впервые проведут матч на территории СНГ. Все собранные средства пойдут на благотворительные цели: обеспечение детских садов и школ в регионах теннисными секциями.

Фото : ss.sport-express.ru18 октября 2019, 15:14

Звезды мирового тенниса Рафаэль Надаль и Новак Джокович проведут благотворительный матч в столице Казахстана. С 2016 года Федерация тенниса вела переговоры со спортсменами, неоднократно матч переносился, и вот наконец, 24 октября все любители тенниса смогут увидеть игру самых именитых теннисистов мира, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спортсмены такого уровня (первая и вторая ракетка мира) впервые проведут матч на территории СНГ, так что, это событие войдет историю современного Казахстана.

По заявлению Федерации тенниса, основная цель матча - популяризация тенниса в Казахстане и знакомство с мировыми теннисными величинами.

Кроме того, все собранные средства пойдут на благотворительные цели: обеспечение детских садов и школ в регионах теннисными секциями, а также благоустройство имеющихся теннисных центров детскими площадками и садами плодово-ягодных деревьев и кустарников.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль - это яркие звезды в теннисном мире, которые всегда показывают очень интересную и необычную игру. Кроме того, важно отметить тот юный возраст, в котором спортсмены впервые взяли в руки ракетку: Джокович - в 4 года, Надаль - в 3 года.

Новак Джокович Рафаэль Надаль

Мировой рейтинг:1 Мировой рейтинг: 2
Возраст: 32 года Возраст: 33 года
Гражданство: Сербия Гражданство: Испания
Рост: 188 см Рост: 185 см
Вес: 77 кг Вес: 85 кг
Начало карьеры: 2003 год Начало карьеры: 2001 год
Рабочая рука: правая Рабочая рука: левая
Удар слева: двуручный Удар справа: двуручный
Титулов: 75 Титулов: 83

Спортсмены встречались между собой уже 52 раза, и за их противостоянием с интересом следит весь теннисный мир. Эта серия личных встреч является самой продолжительной по количеству матчей в период "Открытой Эры".

И вот такая интересная статистика соревнований двух теннисных титанов:

Все матчи: 28-26 в пользу Джоковича
Все финалы: 15-11 в пользу Джоковича
Матчи турниров Большого шлема: 9-6 в пользу Надаля
Финалы турниров Большого шлема: 4-4
Матчи турниров серии ATP Masters 1000: 16-12 в пользу Джоковича
Финалы турниров серии ATP Masters 1000: 7-6 в пользу Джоковича
Матчи на Олимпийских играх: 1-0 в пользу Надаля.

Цена билета на матч начинается от 6180 тенге. Их можно приобрести на сайтах biletiastana.kz, ticketon.kz, afisha.kz


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