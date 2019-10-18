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Осадки и похолодание ожидаются в выходные 

Прогноз погоды на три дня.

Фото : pixabay.com18 октября 2019, 15:16

В Казахстане ожидаются осадки и дальнейшее понижение температуры, сообщает Zakon.kz.

РГП "Казгидромет" предоставил прогноз погоды на 19-21 октября.

Хотя в прошедшие несколько суток циклоны и перемещались через Западную Сибирь, но связанные с ними атмосферные фронты оказывали влияние на погоду в Казахстане. Вот и в выходные дни вновь ожидаются аналогичные синоптические процессы, с которыми в большинстве областей республики предполагаются осадки, в северной половине местами гололёд и туман. Продолжающийся заток холода с районов северных морей приведёт к дальнейшему понижению температуры воздуха, которая и ожидается ниже средней многолетней на 3…5°С.


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