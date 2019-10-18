Права 18 предпринимателей ВКО восстановлены по проекту антикоррупционной защиты бизнеса

Данная работа будет продолжена на постоянной основе.

Проект "Protecting Business and Investments" был запущен в июне 2018 года по инициативе Агентства по противодействию коррупции совместно с Министерством по инвестициям и развитию и МИД. Во всех регионах страны были открыты специальные фронт-офисы.

Первый заместитель руководителя Департамента по противодействию коррупции по ВКО Жигер Байдильдин рассказал, что в Восточном Казахстане фронт-офис открыт на площадке Проектного офиса "Шығыс – Адалдық алаңы". Одной из основных целей проекта является создание благоприятного инвестиционного климата и повышение доверия бизнеса и инвесторов к органам государственной власти. Поэтому сотрудники проектного офиса вместе с предпринимателями проходят все стадии реализации бизнес-проекта - от получения разрешительных документов до успешного запуска и его дальнейшей стабильной работы, проводят правовые консультации. Возникающие проблемы, нарушение прав и законных интересов предпринимателей решаются оперативно и круглосуточно. Единственным требованием к инвестору является соблюдение антикоррупционного законодательства РК.

Антикоррупционное соглашение с областным Департаментом Агентства по противодействию коррупции сейчас подписали 24 субъекта бизнеса ВКО.

С начала реализации проекта в регионе уже есть определенные успешные примеры защиты бизнеса.

– Во фронт-офис проекта обратился директор ТОО "ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН". Причина – отказ в выдаче заключения государственной экологической экспертизы со стороны Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО. Для полного изучения оценки воздействия на окружающую среду деятельности ТОО "ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН", Департаментом совместно с фронт офисом проведено специальное совещание с участием представителя ТОО "ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН", руководства Управления природных ресурсов и регулирования природопользования и Департамента охраны общественного здоровья ВКО. На данном совещании для компании даны рекомендации по проекту. В результате после соответствующих изменений и дополнений в проект Заключение государственной экологической экспертизы на "Технический проект на организацию и эксплуатацию "Производство по обращению с отходами" ТОО "ПРОМОТХОД КАЗАХСТАН" в городе Усть-Каменогорск выдано, – рассказал Жигер Байдильдин.

Стоит отметить, что с начала реализации проекта защищены и восстановлены права 18 предпринимателей и инвесторов. Данная работа будет продолжена на постоянной основе.

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