"Ночные бабочки" подвели хозяйку квартиры под суд в Нур-Султане

Домовладелица выплатит штраф в четверть миллиона тенге.

Штраф на сумму более 250 тысяч тенге заплатит жительница столицы, сдавшая свою квартиру в аренду для предоставление интимных услуг, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Как сообщили в ведомстве, в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия "Участок" участковым инспектором во время обхода административного участка установлена владелица квартиры, которая сдавала свое жилое помещение, находящееся по улице Гете, девушкам легкого поведения для оказания интимных услуг.

- Специализированным межрайонным административным судом Нур-Султана 31-летняя гражданка привлечена к административной ответственности по ст. 450 ч.1 КРКоАП "Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества" в виде штрафа в размере 100 МРП (252 500 тенге), – сообщили в пресс-службе столичного ДП.

Всего же с начала года сотрудниками Управления местной полицейской службы ДП Нур-Султана за нарушение правил статьи 450 КРКоАП к административной ответственности привлечены более 30 человек.

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