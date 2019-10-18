Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

"Ночные бабочки" подвели хозяйку квартиры под суд в Нур-Султане

Домовладелица выплатит штраф в четверть миллиона тенге.

Фото : zerkalo-gazeta.com18 октября 2019, 15:24

Штраф на сумму более 250 тысяч тенге заплатит жительница столицы, сдавшая свою квартиру в аренду для предоставление интимных услуг, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Как сообщили в ведомстве, в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия "Участок" участковым инспектором во время обхода административного участка установлена владелица квартиры, которая сдавала свое жилое помещение, находящееся по улице Гете, девушкам легкого поведения для оказания интимных услуг.

- Специализированным межрайонным административным судом Нур-Султана 31-летняя гражданка привлечена к административной ответственности по ст. 450 ч.1 КРКоАП "Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества" в виде штрафа в размере 100 МРП (252 500 тенге), – сообщили в пресс-службе столичного ДП.

Всего же с начала года сотрудниками Управления местной полицейской службы ДП Нур-Султана за нарушение правил статьи 450 КРКоАП к административной ответственности привлечены более 30 человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты