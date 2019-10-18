90 писателей получили гранты акима Алматы

В 2019 году будет начат ремонт исторического здания Союза писателей.

Сегодня, 18 октября, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с писательским сообществом и вручил именные гранты, сообщат пресс-служба акимата города.

Гранты - одна из мер поддержки, инициированная Сагинтаевым после проведенной встречи с работниками литературного творчества в августе в Доме писателей. Претендентов на присуждение гранта определяет комиссия Союза писателей Казахстана. Сумма гранта – 500 тыс. тенге. В Алматы проживают 360 из 820 членов Союза писателей Казахстана.

Аким города отметил, что в текущем году будет начат ремонт исторического здания Союза писателей Казахстана, главным условием при этом будет сохранение прежнего архитектурного облика здания. В следующем году планируется провести ремонт Дома литераторов.

- В 2021 году мы будем отмечать 30-летие независимости страны, в следующем – юбилеи великого Абая и аль-Фараби. Ваш вклад в разработку сценариев, постановок, литературных произведений будет неоценим, - сказал Сагинтаев, отметив также, что обществу нужны духовные ориентиры.

В свою очередь председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет выразил слова признательности и благодарности за поддержку, особенно, молодых писателей.

- Для нас, как представителей народа, важно, что аким слышит нас, а значит, знает нужды и чаяния горожан. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы внести вклад в развитие городского сообщества, - заверил Есдаулет.

Среди отмеченных грантами акима писатель, драматург Софы Сматаев, писатель Темирхан Медетбек, поэты Исраил Сапарбай, Надежда Чернова, Патигуль Максатова, Любовь Шашкова, молодые поэты Дархан Бейсенбекулы, Досхан Жылкыбай, Ирина Гумыркина, переводчица Нина Скаловская, критик Багашар Арыкбаев и другие.

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