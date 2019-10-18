В Алматы извлекли из желудка ребенка монету номиналом 100 тенге

Медики напоминают, что нужно убирать из поля зрения детей мелкие предметы: скрепки, монеты, шарики, конструкторы и так далее.

Врачи Алматы извлекли из желудка шестилетнего ребенка монету номиналом 100 тенге и спасли жизнь двухгодовалому ребенку, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря управления общественного здоровья города Алматы Набиру Эсенову.

В центр детской неотложной помощи обратилась мама с шестилетним ребенком, который по ее словам, проглотил монету. В экстренном порядке была проведена рентгенография желудка, которая показала, что в желудке маленького пациента имеется инородное тело - монета номиналом 100 тенге. Врачи без хирургического вмешательства эндоскопическим путем вытащили ее. Ребенок во время операции находился под анестезией. На сегодня он уже выписан из стационара.

Второй случай произошел в этот же день.

- Двухгодовалый ребенок поступил к нам в стационар поздно вечером. По словам мамочки, ребенок, кушая шоколад с арахисом, поперхнулся им. По ее словам ребенок всю ночь не спал, поднялась температура, одышка. В итоге их поздно вечером доставили на скорой в наш стационар. Ребенку была проведена рентгенография органов грудной клетки, компьютерная томография легких, бронхоскопия. После чего выставлен диагноз "Инородное тело в дыхательных путях". В рамках обследования было выяснено, что левое легкое не дышало, а это грозит абсцессом легкого, - рассказал заведующий приемным покоем Мейржан Курманалиев.

Используя ту же методику, врачи оказали своевременную помощь маленькому пациенту, сейчас он чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

По словам врача, самое сложное - это удаление магнитиков, так как при манипуляциях магниты прилипают к инструментам.

С начала года в центр детской неотложной помощи обратились уже порядка 120 детей с инородными телами в организме.

Медики напоминают, что нужно убирать из поля зрения детей мелкие предметы: скрепки, монеты, шарики, конструкторы и так далее.

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