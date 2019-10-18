Курсы валют на выходные дни
Средневзвешенный курс доллара составил 389,98 тенге (+0,01).
Фото : promdevelop.ru18 октября 2019, 15:55
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 389,98 тенге(+0,01).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0984 тенге (-0,0053), объем торгов 40 млн рублей.
В обменниках курс доллара - 389,5-390,9 тенге, евро - 434-436 тенге, рос. рубля - 6,08-6,13 тенге.
В торгах приняли участие 10 членов KASE.
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