Курсы валют на выходные дни

Средневзвешенный курс доллара составил 389,98 тенге (+0,01).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 389,98 тенге(+0,01).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0984 тенге (-0,0053), объем торгов 40 млн рублей.

В обменниках курс доллара - 389,5-390,9 тенге, евро - 434-436 тенге, рос. рубля - 6,08-6,13 тенге.

В торгах приняли участие 10 членов KASE.

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