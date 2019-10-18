Нигматулин: В приоритете депутатов – поручение Елбасы решать системные проблемы населения

Мажилисмены обсудили задачи, обозначенные Первым Президентом Казахстана-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым на совещании с участием депутатов-членов фракции и Правительства.

Сегодня, 18 октября 2019 года, под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось Бюро Мажилиса, на котором обсуждены задачи, обозначенные Первым Президентом Казахстана-Елбасы, Председателем партии "Nur Otan" Нурсултаном Назарбаевым на совещании с участием депутатов-членов фракции и Правительства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на таких поручениях Елбасы, как продолжение жесткого контроля выполнения Предвыборной платформы партии, Плана Нации, всех государственных программ, а также повышение качества выездной работы депутатов.

- Выезды депутатов в регионы для встреч с населением не должны носить формальный характер. Все системные проблемы, которые будут подниматься казахстанцами на встречах с депутатами, надо тщательно анализировать. При необходимости, надо направлять их в Правительство для принятия соответствующих мер по их решению. Если же необходимы будут меры законодательного характера, нам надо инициировать соответствующие поправки. В целом, все мы должны соблюдать требование Елбасы быть публичными и доступными для граждан, - сказал Нурлан Нигматулин.

С учетом высказанных приоритетов сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов.

На обсуждение Палаты вносится пакет финансовых законопроектов. Это, прежде всего, проект республиканского бюджета на 2020 – 2022 годы.

Главный финансовый документ страны направлен на продолжение реализации поручений Первого Президента в Послании народу Казахстана "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни", инициатив Елбасы, озвученных на XVIII Съезде партии "Nur Otan", Пяти новых социальных инициатив и предвыборной платформы Президента Казахстана "Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс".

Предусматриваются, в частности, расходы на повышение статуса педагога, обеспечение населенных пунктов качественной питьевой водой, развитие дорог местного значения, газификацию и др.

В пакете также проекты законов "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020 – 2022 годы" и "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2020 – 2022 годы".

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