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На каких перекрестках появятся новые комплексы "Сергек" в Алматы

Каждый комплекс может включать до четырех камер.

Фото : пресс-служба "Көркем Телеком"18 октября 2019, 16:21

В открытых источниках на портале госзакупок появилась информация о том, на каких именно перекрестках в Алматы будут установлены новые аппаратно-программные комплексы "Сергек". Zakon.kz делится со своими читателями ценной информацией.

Каждый комплекс может включать до четырех камер. Департамент определил 100 перекрестков, где до конца года заработают средства контроля дорожного движения. К слову, на некоторых из них уже действуют комплексы "Сергек". На фото ниже представлен список таких перекрестков:

Остальные 300 комплексов "Сергек" появятся на линейных участках. Ранее мы сообщали, что казахстанская айти компания, разработавшая проект фотовидеофиксации и аналитики "Сергек", заключила договор с городом Алматы на услуги по фиксации нарушений правил-дорожного движения 400 аппаратно-программными комплексами. Данные по нарушениям будут передаваться в автоматическую информационную систему безопасности дорожного движения (АИС БДД) и, после проверки представителями административной полиции, нарушители будут получать предписания


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