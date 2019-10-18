Водителям грузовиков не удастся ездить дальше второй полосы безнаказанно

Водителям, не соблюдающих требования дорожных знаков или разметки проезжей части дороги, будут направляться предписания об уплате административных штрафов.

Управление административной полиции Департамента полиции города Нур-Султан напомнило о том, что сертифицированный контрольно-измерительный прибор "Сергек" следит в том числе за нарушениями, связанными с игнорированием водителями дорожных знаков и разметок, передает Zakon.kz.

В частности, водители большегрузных транспортных средств, часто предоставляющих повышенную опасность из-за перегруза, согласно правил дорожного движения, не имеют права заезжать дальше второй полосы (с учетом трех и более полосного движения). За данное нарушение водителям большегрузного транспорта также будут направляться предписания об уплате административных штрафов. Исключение составляет необходимость перестроения для поворота или разворота налево.

- Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, автоматически фиксируемые камерами "Сергек" влечет штраф в размере 3 МРП, - напомнили полицейские.

Водителям, не соблюдающих требования дорожных знаков или разметки проезжей части дороги, будут направляться предписания об уплате административных штрафов.





Добавим, что стало известно, на каких перекрестках появятся новые комплексы "Сергек" в Алматы. Всего в южном мегаполисе их будет установлено 400.

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