Акцизы на бензин, освобождение от налогов, вывозить ли коров, время шуметь – итоги недели

А также о доплатах соцработникам, реорганизации вузов, нарушении тишины в ночное о вечернее время и многом другом,

О важных изменениях в законодательстве и жизни казахстанцев, произошедших на этой неделе, рассказывает Zakon.kz.

Запрет на вывоз коров, овец и коз

Министр сельского хозяйства РК и первый заместитель премьер-министра РК - министр финансов РК подписали совместный приказ от 10 октября 2019 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных".

Согласно документу, введен запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан живого крупного рогатого скота, в частности, телят возрастом до одного года женского рода, телочек свыше одного года, коров, овец и коз живых, овцематок (козы и козочки).

Доплаты соцработникам

Министерство труда и социальной защиты населения разработало проект постановления Правительства РК о внесении дополнений в постановление "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казенных предприятий". Документ размещен на портале электронного правительства в разделе "Открытые НПА".

В частности, проект предусматривает доплаты социальным работникам с 1 января 2020 года, размер которых зависит от сложности и нагрузки в работе.

Доплаты обосновываются тем фактом, что в системе социального обслуживания наблюдается дефицит квалифицированных кадров, связанный с низким уровнем оплаты труда социальных работников, не соответствующей напряженности и интенсивности их труда.

- Социальные работники испытывают высокую психоэмоциональную нагрузку, связанную со специфичностью контингента (инвалиды, дети-инвалиды, в том числе с психоневрологическими заболеваниями, одинокие престарелые), – говорится в обосновании министерства.

Для привлечения к социальной работе высококвалифицированных работников и устранения текучести кадров Минтруда предлагает повышение заработной платы социальных работников через доплаты за психоэмоциональные и физические нагрузки.

Так, предлагаются доплаты следующим категориям работников:

- управленческому персоналу – 30% от должностного оклада;

- работникам основного персонала (за исключением социального работника) – 35%;

- социальным работникам – 40%;

- санитарам – 40%.

Таким образом, воспитатели, медсестры всех специальностей, санитары, работающие в отделениях (палатах) паллиативной помощи медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов будут дополнительно получать 60% от должностного оклада.

Работникам организаций надомного обслуживания, временного пребывания установлены следующие размеры доплаты:

- управленческому персоналу – 15%;

- работникам основного персонала (за исключением социального работника) – 20%;

- социальным работникам – 35%;

- санитарам – 20%.

Расходы на доплаты предусмотрены в проекте закона "О республиканском бюджете на 2020-2022 годы", общая их сумма на три года составит 25,1 млрд тенге.

Обсуждение проекта постановления продлится до 28 октября 2019 года.

Акцизы на бензин увеличатся двое

Министерство национальной экономики подготовило проект постановления Правительства РК о внесении изменений в ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо.

Как следует из документа, акциз за одну тонну бензина составит 24 435 тенге за тонну, сейчас он составляет 10 500 тенге. При этом в пояснительной записке указывается, что "принятие проекта направлено на недопущение незаконных перетоков нефтепродуктов в соседние страны, а также на обеспечение сохранения баланса на рынке горюче-смазочных материалов при дерегулировании цены на бензин в Казахстане. Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий".

- На приграничных регионах Республики Казахстан с Российской Федерацией физические лица РФ заправляются на территории Казахстана дешевым для граждан РФ бензином, что является своего рода субсидированием российской экономики. Аналогичный объем замещаемого Российского бензина направляется на экспорт на рынки Европы с уплатой экспортной таможенной пошлины в бюджет РФ, тем самым Российская экономика зарабатывает на дешевом Казахстанском бензине. Разница в розничных ценах на автозаправочных станциях РК с ценами в РФ составляет около 100 тг/л, в Кыргызстане – 70-80 тг/л. В этой в связи, необходимо увеличить цены на бензин путем повышения ставки акциза, - говорится в документе.

В кулуарах Сената министр Минэкономики Руслан Даленов пояснил, в связи с чем принято такое решение.

- Сегодня в каждом литре бензина есть акциз, он составляет 8 тенге. Сейчас обсуждается увеличить акциз еще на 10 тенге с литра. Для чего это предлагается и с какой целью? Как вы знаете, бюджетные расходы выросли солидно, в том числе социальные обязательства, в республиканском бюджете расходы на социальную сферу уже превышают 45%. Естественно, что нужна бюджетная консолидация, в том числе путем фискальной функции акцизов, - сказал министр.

По его словам, проект постановления сейчас находится на обсуждении и есть различные предложения.

Предполагаемая дата введения документа - с 1 декабря.

- С 1 декабря добавить еще 10 тенге к каждому литру в виде акциза…Сегодня 92 бензин 150-152 тенге. Сегодня там ставка акциза лишь 8 тенге. Это очень мало, если посмотреть на соседние страны, не говоря уже о дальнем зарубежье. Обычно в странах почти половину стоимости бензина составляет акциз. У нас лишь 8 тенге. Что касается, это будет сверху 158 тенге или это будет снизу 142 тенге - это тоже обсуждается. Я слышал и не только вчера, что в соседних странах выше или в какой-то другой стране, я считаю надо подходить комплексно. Двукратный рост не укладывается, конечно, ни у кого в голове. Все должно быть соразмерно доходам, - продолжил министр.

Как отметил Руслан Даленов, акциз поднимется на все виды нефтепродуктов. Но, по его словам, цена бензина на внутреннем рынке останется прежней.

Граница с Кыргызстаном

Законопроект "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года" одобрили депутаты на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.



По словам министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбита Атамкулова, в настоящее время между Казахстаном и Кыргызстаном есть 11 автомобильных пунктов пропуска, из них 5 многосторонних и 6 двусторонних. Из-за низкой интенсивности транспортных средств и людей, проходящих по четырем из двусторонних пунктов, они были закрыты в 2010 году.

В настоящее время по семи действующим пунктам в год проходит порядка 11 млн человек и 466 тысяч транспортных средств. Вместе с тем в 2018 году объем перевозок грузов автотранспортом между Казахстаном и Кыргызстаном увеличился на 43% и составил 1,7 млн тонн.

Протоколом предусмотрен перевод статуса автомобильных пунктов пропуска Сартобе и Аухатты с двустороннего на многосторонний международный. Также предусмотрено изменение названия пункта пропуска. Данная мера позволит разгрузить пункты Карасу (будет создан отдельный проход) и Кордай, тем самым улучшить дальнейшее развитие торгово-экономических отношений.

Кроме того, через Чу будет построен новый мост и дополнительная линия для перехода границы. Это позволит разгрузить поток.

25 казахстанских вузов реорганизованы

Постановлением Правительства РК от 11 октября 2019 года "О некоторых вопросах высших учебных заведений Министерства образования и науки Республики Казахстан" 25 казахстанских вузов реорганизованы из республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (РГП) в некоммерческое акционерное общество (НАО) со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

В их числе:

Актюбинский государственный региональный университет имени К. Жубанова;

Аркалыкский государственный педагогический институт имени И. Алтынсарина;

Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова;

Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова;

Таразский государственный педагогический университет путем слияния и преобразования в установленном законодательством Республики Казахстан порядке с Таразским региональным университетом имени М.Х. Дулати;

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева;

Северо-Казахстанский государственный университет имени Манаша Козыбаева;

Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата;

Павлодарский государственный педагогический университет;

Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова;

Атырауский государственный университет имени Халела Досмухамедова;

Государственный университет имени Шакарима города Семей;

Павлодарский государственный университет имени С. Торайгырова;

Карагандинский государственный индустриальный университет;

Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова путем слияния и преобразования в установленном законодательством порядке в НАО "Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова";

Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова;

Карагандинский государственный технический университет;

Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова;

Рудненский индустриальный институт;

Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова;

Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова;

Казахский национальный женский педагогический университет;

Восточно-Казахстанский государственный технический университет имени Д. Серикбаева;

Казахский национальный педагогический университет имени Абая.

При этом основной вуз страны - Казахский национальный университет имени аль-Фараби и его дочерние госпредприятия "Научно-исследовательский институт новых химических технологий и материалов", "Научно-исследовательский институт математики и механики", "Научно-исследовательский институт проблем биологии и биотехнологии", "Научно-исследовательский институт проблем экологии", "Центр физико-химических методов исследования и анализа", "Научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики", "Научно-технологический парк" и "Национальная нанотехнологическая лаборатория открытого типа" путем слияния и преобразования - в НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби".

"Медицинский инцидент"

Введение понятия "медицинский инцидент" и механизма по его определению предлагается в проекте Кодекса о здоровье населения, сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

- В целях повышения квалификации медицинских кадров предусматривается введение понятия "медицинский инцидент" и механизма по его определению, запрет на вмешательство в профессиональную деятельность медицинских и фармацевтических работников, - сообщил Биртанов.

По его словам, для обеспечения социальной поддержки со стороны государства предусматривается предоставление стимулирующих выплат, соответствующих уровню квалификации, а также закрепление приоритетных прав медицинских и фармацевтических работников на социальную поддержку за счет средств местных бюджетов.

Для повышения квалификации медицинских кадров, по его словам, предусматривается непрерывное профессиональное развитие кадров, в том числе повышение квалификации за счет работодателя, так как в действующем законодательстве недостаточно урегулированы вопросы непрерывности повышения квалификации.

Также предусматривается сертификация медицинских работников, и обязательное наставничество в резидентуре и начале профессиональной деятельности.

По мнению министра, в результате повысится качество подготовки кадров, снизится количество жалоб от населения, обеспечится соответствие специалистов профессиональной деятельности, станет возможными быстрая адаптация к профессиональной деятельности и в получении опыта, повысится статус медицинских и фармацевтических работников, повысится безопасность пациентов.

Подростки и психиатры

Подросткам с 16 лет предлагается разрешить посещать врачей и психиатров для получения необходимой квалифицированной помощи, сообщил на обсуждении проекта Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения в мажилисе министр здравоохранения Елжан Биртанов.

В конце 2018 года Минздрав выступил с предложением о том, чтобы несовершеннолетние казахстанцы с 16 лет смогли без получения соответствующего разрешения родителей получать медицинские услуги, в том числе и аборты. По мнению ведомства, это может способствовать снижению числа ранних родов.

- Эта норма, касательно прав наших граждан на медпомощь, бурно обсуждалась. И мы по всем медуслугам, за исключением абортов оставили, что в 18 лет человек совершеннолетний сам может принимать решения по абортам. Поскольку было бурное обсуждение и общественность, мы понимаем, не готова. Но все остальные – это консультации специалистов, психиатров, мы спустили до 16 лет, чтобы подросток мог самостоятельно принимать решение, получать консультации медработников, - сообщил Биртанов.

Физкультурные минуты

Физкультурные минуты в учреждениях и предприятиях предложили проводить в Казахстане.

- Мы предлагаем введение на предприятиях, заводах, учреждениях производственной гимнастики физкультминуты, физкультпаузы режима трудового дня, выделение средств на спортивное оздоровление трудящихся и так далее. Развития массового спорта и физкультуры без этого не будет. Это в советское время такое было, - сказал депутат мажилиса Абай Тасбулатов на обсуждении проекта Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения.

На что Елжан Биртанов ответил, что данное предложение это хороший пример в части закрепления ответственности не только медицинских организации и работодателей по укреплению здоровья казахстанцев.

- Также по школам мы вводим обязанность объектов образования, поскольку за это отвечали только поликлиники. Мы сейчас в рамках реализации госпрограммы запустили проектный офис по развитию и укреплению здоровья школьников. В том числе особый акцент будет сделан на развитие здоровья призывников и репродуктивного здоровья. Такой проект запущен, возьмем на контроль, - ответил Биртанов.

Специальные отпуска для проверки здоровья

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на презентации проекта Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения назвал новые положения в части здоровья казахстанцев, ориентированные на профилактику заболеваний.

В частности, по обязательной заботе гражданами о своем здоровье, в том числе обязательному прохождению скрининга и получению профилактических прививок, по регулированию влияния окружающей среды на здоровье населения, по ограничению допуска непривитых детей в дошкольные организации.

Таким образом, усиливается солидарная ответственность граждан, работодателей и государства на охрану общественного здоровья, профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний. В частности, речь идет о конкретизации межведомственное взаимодействия между МВД, Минобразования, Министерства культуры и спорта, Министерства сельского хозяйства.

- Установлено обязательное предоставление социальных отпусков для прохождения скринингов. На сегодня сложилась практика, когда люди не проходят скрининговые осмотры по причине занятости на работе, - пояснил министр.

По его словам, предусмотрена также ответственность работодателей за нарушение этой нормы.

Республиканский бюджет 2019 года. Дополнительные расходы

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон "О внесении изменений в закон РК "О республиканском бюджете на 2019-2021г.г.".

Корректировки вносятся на 2019 год. По словам первого вице-премьера - министра финансов РК Алихана Смаилова, уточнения предусматривают решение ряда важных задач текущего года.

- Проект закона сформирован с учетом сохранения показателей прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год. Поступления республиканского бюджета увеличены на 94,9 млрд тенге. Основное увеличение средств на сумму 50 млрд тенге ожидается на государственные пакеты акций, находящиеся в республиканской собственности. 44,9 млрд тенге - дополнительные налоговые вычеты. Дефицит республиканского бюджета сохранен на ранее утвержденном уровне 2,1% к ВВП, - сообщил он.

Для решения вопросов неотложного финансирования в социальной сфере расходы социального блока увеличены на 6,7 млрд тенге.

- С учетом перераспределения затрат дополнительные средства направлены на выплату адресной социальной помощи в связи с увеличением численности получателей АСП, на оказание медицинской помощи и продолжение строительства объектов здравоохранения. Расходы реального сектора увеличены на 15,6 млрд тенге. С учетом предложенного перераспределения средств предусмотрены дополнительные расходы на поддержку промышленности, выдачу жилищных займов вкладчикам ЖССБК, - добавил глава ведомства.

Для быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях, в том числе с учетом наступления отопительного сезона, увеличен резерв правительства - общий объем целевых трансфертов регионам в текущем году составит с увеличением в результате уточнения на 29,1 млрд тенге. Кроме того, при подготовке законопроекта учтены корректировка расходов с учетом реорганизации отдельных государственных органов; перераспеределение средств между регионами исходя из их фактической потребности на повышение оплаты труда гражданских служащих, развитие теплоэнергетики и транспортной инфораструктуры, на строительство жилья и инженерно-коммуникационной инфрастуктуры в рамках программы "Нурлы жер".

Освобождение от налогов

Почти весь микро- и малый бизнес, а это 1 млн 236 тысяч субъектов, будет освобожден в течение трех лет от уплаты налогов на доходы. Об этом сообщил в кулуарах Сената Парламента РК первый вице-премьер – министр финансов РК Алихан Смаилов.

- У нас субъектов микро- и малого бизнеса 1 млн 308 тысяч. Из них 1 млн 236 тысяч используют специальный налоговые режимы. Что это такое? Это работа по патенту, это по упрощенной декларации, где они платят 2 или 3% от общего их дохода. Вот эти лица теперь будут освобождены от уплаты налогов на доходы на три года, - пояснил Смаилов.

При этом он уточнил, что от освобождения микро- и малого бизнеса потери местных бюджетов составят 108 млрд тенге, но эти потери будут "полностью возмещены за счет трансферта общего характера", то есть субвенций из республиканского бюджета.

- То есть местные бюджеты в итоге потерь никаких не понесут. Мы в рамках трансфертов общего характера, которые мы вносим на трехлетний бюджет, это уже предусмотрели, - заключил Смаилов.

Трансплантация органов

В Казахстане могут ввести запрет на проведение трансплантологических операций иностранным гражданам, сообщил на презентации проекта Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения в Мажилисе министр здравоохранения Елжан Биртанов.

- Вследствие того, что сложно провести грань между добровольной передачей и продажей, тем более все транзакции проходили за рубежом, мы предлагаем запретить трансплантацию на территории Казахстана иностранным гражданам, которые не являются резидентами, не проживают в Казахстане. Может быть, и резко, но прекратить, убрать возможность таких вещей, - заявил Биртанов.

Экологический ущерб

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжан Примкулов на пресс-конференции в СЦК рассказал об основных новеллах нового Экологического кодекса, в частности, о возмещении экологического ущерба.

Проект нового Экокодекса планируется внести на рассмотрение в парламент в декабре текущего года. В числе одной из норм проекта - внедрение обязательного принципа "нарушитель устраняет".

- То есть, вводится обязательство нарушителя устранить экологический ущерб в натуральной форме, ответственность за рецидив, вплоть до остановки деятельности и ответственность проектных компаний, - сказал Примкулов.

По его словам, одним из главных направлений совершенствования экологического законодательства является реализация экологического принципа "загрязнитель платит".

- Данное направление предполагает отказ от тотального экологического регулирования. Вместо регулирования огромного количества природопользователей, предлагается сфокусироваться на крупнейших предприятиях-загрязнителях. При этом планируется при разработке законопроекта более точно определить данную категорию, чтобы охватить всех крупнейших загрязнителей, - отметил вице-министр.

По действующему Экологическому кодексу требование о прохождении процедуры оценки воздействия на окружающую среду применяется практически ко всем предприятиям, вне зависимости от уровня воздействия на окружающую среду. Подобный подход считается малоэффективным и нецелесообразным.

- Поэтому в новом Экологическом кодексе предлагается такое требование применять только в отношении "Первой категории", таким образом, внимание будет сконцентрировано на действительно экологически опасных объектах, - пояснил он.

Компании "первой категории" также должны будут внедрять на производстве "наилучшие доступные технологии", позволяющие минимизировать выбросы вредных веществ.

В новом проекте документа предлагается существенное и прогрессивное повышение ставок платы за эмиссии загрязняющих веществ для предприятий I категории с целью побуждения перехода предприятия на экологически чистые технологии.

Когда шуметь?

Внести изменения в статью Административного кодекса о нарушении тишины предложил министр здравоохранения Елжан Биртанов на презентации новой редакции проекта Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения".

- Пересмотрена статья 437 Нарушение тишины. Вместо "с 23 до 6 часов утра" предлагается "с 20 до 9 часов утра", – говорится в докладе главы Минздрава.

В то же время нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, предлагается запретить с 22 до 6 часов утра в будние, и с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни.



Подготовила Лариса Черненко

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