В Казахстане создается своя собственная модель отношений государства и религии – профессор

Это можно назвать серьезным достижением и важнейшим условием для дальнейшего прогресса.

Сегодня наша страна отмечает День духовного согласия. Накануне в Алматы при поддержке Управления общественного развития акимата города прошло торжественное собрание по случаю национального праздника и был дан концерт, на котором присутствовала и выступила также заведующая кафедрой кафедрой религиоведения и культурологии КазНУ имени аль-Фараби, доктор философских наук, профессор Айнур Курманалиева, сообщает Zakon.kz.

Казахстан – поликонфессиональная страна, в которой исторически сложилось большое количество религиозных верований, направлений, объединений, что диктует необходимость их тесного сотрудничества. И одним из основных приоритетов его политики в духовно-культурной сфере выступает межэтническое и межконфессиональное согласие, в основе которого лежит развитие конструктивного диалога между государством и религиозными организациями. Этот диалог строится на законодательно-правовой основе, регулирующей все сторон их взаимоотношений, что способствует укреплению стабильности общества, считает Айнур Курманалиева.

18 октября - начиная с 1992 года - объявлено в Казахстане Днем духовного согласия. В этот день отмечается большой вклад каждой религиозной конфессии в укрепление духовного согласия в нашей стране. Проходившие по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева международные симпозиумы по мировым религиям, съезды лидеров мировых религий показали, что именно Казахстан является лидером в решении данной проблемы.

- Действительно, в нашей стране складывается своя собственная модель отношений государства и религиозных организаций, которая основывается на принципах партнерства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, если они основаны на Конституции страны и не нарушают законы, - говорит профессор. - Анализ мировой религиозной ситуации и опыта многих зарубежных стран показывает, что такая модель является наиболее оптимальной и приемлемой. Это можно назвать серьезным достижением и важнейшим условием для дальнейшего прогресса.

По мнению эксперта, с момента независимости принципом нашей идентичности является казахстанский патриотизм, поэтому неоспоримым фактом эффективности патриотического воспитания является знание истории Казахстана, обычаев, традиций, языка, религий народов нашей республики. Ни национальность, ни социальные и религиозные отличия не были и не должны стать для казахстанцев препятствием в том, чтобы понимать друг друга, подчеркнула профессор.

Она считает, что это стало возможным благодаря нашей модели межэтнического и межконфессионального согласия. "Это – вклад Казахстана в общемировой процесс борьбы с дискриминацией, религиозным экстремизмом и терроризмом, поощрения взаимного уважения и понимания и поддержания и глобальной безопасности", - резюмировала Айнур Курманалиева и пожелала, чтобы наша страна, наши народы были привержены этой общечеловеческой ценности.

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