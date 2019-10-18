Алексей Лубошников: Мы рады, что живем в Казахстане, мы любим свою страну, мы патриоты

Мы никуда не уехали, мы остались здесь, воспитываем детей, учимся, работаем.

Что такое объединяющий фактор казахстанской модели согласия и мира рассказывает Zakon.kz старший представитель Церквей евангельских христиан-баптистов г. Алматы и Алматинской области Алексей Лубошников.

- Алексей Викторович, вы присутствовали и выступили на торжественном мероприятии, посвященном Дню духовного согласия. Чем вам дорог этот праздник?

- Как мы знаем, 18 октября 1992 года был утвержден праздник духовного согласия в Казахстане. В тот год лидеры религиозных организаций и объединений собрались вместе и подписали манифест о мире и согласии и вот уже в течение 27 лет они собираются, встречаются, делятся новостями в религиозной и общественной сферах. А последние два года появился еще и Клуб лидеров религиозных объединений Алматы, он был организован при содействии акимата города для того, чтобы разные конфессии и деноминации могли собираться и обсуждать свои насущные проблемы и вопросы. В Алматы их 18 и мы периодически встречаемся, и проводим различные мероприятия.

- Религиозной направленности?

- Необязательно религиозной направленности, это мероприятия и светского характера. Пьем чай вместе и это тоже важно для того, чтобы общаться (улыбается – Т.Н.). Мы благодарны руководителю Клуба лидеров религиозных объединений Какимжану Муратжановичу Бишманову и заместителю руководителя Управления общественного развития акимата Алматы Айдару Рахимжановичу Есенбекову за то, что они поддерживают эту связь.

Также мы возлагаем цветы к памятникам жертвам массовых политических репрессий, голодомора. Это тоже нас касается, это наша история. Многие в Казахстане в сталинские времена были за веру гонимы, преследуемы и казахский народ принял их.

Мы благодарны Богу, что живем в мире, согласии и благополучии, что наши дети могут учиться, получать образование, работать. Для нас это радостно, и День духовного согласия это торжество того, что мы сейчас видим в этом плане.

- Какие еще мероприятия проводятся у вас в рамках Клуба?

- Конечно же, спортивные мероприятия, как же без этого, это обязательно. У нас были турниры и по футболу, и по шахматам, и по теннису, в них принимали участие ребята-прихожане из разных конфессий, они знакомились друг с другом, общались и это тоже удивительно. Также мы участвовали в высадке деревьев, это тоже хорошее дело.

- Многие думают, что верующие только и делают, что молятся…

- Нет.

Мы же граждане Республики Казахстан и мы любим свою страну, мы патриоты своей страны, мы никуда не уехали, остались здесь, воспитываем детей, разносторонне их развиваем и активно участвуем в общественной жизни своего любимого города.

Среди прихожан Церквей евангельских христиан-баптистов есть и многодетные семьи, у некоторых даже по 5-7 детей. Поэтому это большая радость, что мы можем праздновать согласие и единство. Когда люди общаются, когда люди радуются, когда люди знают друг друга, что-то вместе делают для созидания, для поддержки друг друга – это и есть объединяющий фактор нашей казахстанской модели согласия и мира.

- Как вы думаете, такие мероприятия влияют на то, чтобы оградить нашу молодежь от влияния деструктивной идеологии?

- Безусловно, влияют. В 2012 году все наши религиозные объединения прошли перерегистрацию, то есть они признаны государством и ни одна конфессия - представителей которых вы видели на праздничном концерте -она не деструктивна, она полезна для нашего города, для нашей страны. Это как в семье, где 18 детей и все могут сесть за один родительский стол, за один дастархан и радоваться своей семье, своим близким.

- Алексей Викторович, что хотели бы вы пожелать казахстанцам?

- Сердечно поздравляю всех казахстанцев с Днем духовного согласия и желаю всем мира и добра, радости и процветания! Как я уже сказал, мы рады, что живем в Казахстане, живем в мире и согласии. Всевышний благословляет нас, хранит нас. Наверное, это самое ценное, что мы сегодня вот так вот можем собраться с вами. Есть старая хорошая пословица «Селись там, где люди поют», потому что злые люди не поют. А на концерте, посвященном Дню духовного согласия, Всевышний прославлялся различными пениями различных конфессий и это свидетельство того, что мы с вами живем в мирном Казахстане. Великий мыслитель Абай сказал, испытывай все сердцем. И когда люди поют от сердца, это проникает в нашу с вами жизнь. Тогда наша жизнь меняется к лучшему, становится благословенной.

Торгын Нурсеитова

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