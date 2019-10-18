Неэффективные затраты будут исключаться при формировании республиканского бюджета

Об этом сообщил первый заместитель министра финансов РК.

Первый заместитель министра финансов РК Берик Шолпанкулов на брифинге в СЦК рассказал о проводимой Минфином работе по совершенствованию бюджетных процессов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По его словам, проводится работа по анализу и оптимизации бюджетных расходов, в частности, по исключению неэффективных затрат на имиджевые, консалтинговые услуги и заказ исследований.

- При формировании проекта республиканского бюджета на трехлетний период оптимизированы расходы на 21 340 млн тенге, из них на 2020 год 10 335 млн тенге, которые направлены на увеличение финансирования научной и научно-технической деятельности. По итогам анализа неэффективные расходы перераспределены. Из 56 государственных заданий оптимизировано 10 на сумму 6,4 млрд тенге, - проинформировал Берик Шолпанкулов.

Внесены предложения по изменению бюджетного законодательства, а именно, по пересмотру этапов бюджетного процесса. Так, лимит расходов предлагается осуществлять на стадии формирования стратегических планов.

Рассматривались также вопросы разработки механизма контроля за использованием трансфертов общего характера, выделяемых местным исполнительным органам, введения учета результатов государственного аудита и финансового контроля при рассмотрении проектов стратегических планов и бюджетных программ центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

Также предлагается пересмотреть содержание аналитического отчета об исполнении республиканского бюджета по поступлениям и расходам, открыть в органах казначейства счета операторов финансовой и (или) нефинансовой поддержки.

Обсуждался вопрос возврата недоиспользованных средств со счета СКС в казначействе в доход бюджета, а также внесения понятия Единого плана счетов для обеспечения формирования отчетности по методу начисления и проведения необходимой аналитической работы.

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