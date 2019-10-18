"Открытый акимат" провели в Акмолинской области

Мероприятие стало исполнением поручения Касым-Жомарта Токаева.

Жители области могли напрямую задать вопросы не только представителям всех управлений, но и лично руководителю региона. Сделать это можно было без предварительной записи. Такая возможность представилась 18 октября акмолинцам в рамках Дня открытых дверей в формате "Открытый акимат", который провели в Кокшетау, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление внутренней политики Акмолинской области.

Это мероприятие стало исполнением поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева о повышении эффективности работы с населением, обозначенном в Послании народу "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана".

- Перед государственными органами поставлена общая задача - воплотить в жизнь концепцию "Слышащего государства" для оперативного и эффективного реагирования на все конструктивные запросы населения. Сегодня каждому желающему представлена возможность задать волнующий его вопрос, обратившись к любому из присутствующих на приеме представителю власти, курирующему ту или иную сфер жизнедеятельности, - отметил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, приступая к личному приему граждан.

Также диалог с населением вели заместители акима области, руководители областных управлений и департаментов, представители акимата г. Кокшетау, правоохранительных органов, коммунальных служб. Кроме того, работали площадки правительства для граждан, партии Nur Otan, региональной палаты предпринимателей "Атамекен", общественного совета, областной организации ветеранов и банков второго уровня.

Задать вопрос открытому акимату пришло более 300 акмолинцев, большинство из которых пришли с обращениями лично к главе региона. В основном, вопросы к представителям власти касались обеспечения жильем, земельными участками для строительства, участия в госпрограммах поддержки предпринимательства и агропромышленного комплекса, ремонта автодорог, благоустройства населенных пунктов и другие. К примеру, одним из наиболее актуальных, стало предложение от лиц с особыми потребностями о создании центров досуга занятости и реабилитации.

Посетившие мероприятие со своими вопросами жители области остались удовлетворенными полученными ответами.

- У меня вопрос касался ремонта дорог от моего села Симферополь до ауыла Жолдыбай. Мне разъяснили, что ведется текущий ремонт дороге на участке Симферополь – Краснояр и в следующем году будет разработаны документы на завершение ремонта дороги. Думаю, что такие встречи нужны населению. Ведь общение напрямую оперативно решает многие проблемы, - поделилась своими впечатлениями жительница Зерендинского района Алма Садвакасова.

Как заверили руководители государственных структур, все вопросы, прозвучавшие в ходе мероприятия, взяты на контроль с обязательным ходом проработки до конечного результата.

Организаторы встречи отмечают, что в дальнейшем для более тесного контакта с жителями такие встречи будут проходить регулярно. В том числе выездные приемы будут проводиться в регионах области.

К слову, в Акмолинской области концепция "Слышащего государства" реализуется активно. Организована работа по реализации эффективной системы коммуникаций с населением. Сегодня акимы всех уровней, руководители областных управлений, имеют свои аккаунты в социальных сетях Facebook и Instagram, где каждый пользователь, не записываясь на личный прием, может задать вопрос, внести предложение или замечание.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!