Выставка современного экспериментального искусства "Контраст" пройдет в Алматы

Выставка соединит в себе абстрактный экспрессионизм и уличное искусство.

19 октября в галерее "Алматы" в рамках фестиваля молодых художников FOYA пройдет выставка современного экспериментального искусства "Контраст", передает Zakon.kz.

Выставка соединит в себе абстрактный экспрессионизм и уличное искусство. Молодые художники Марат Ягфаров и Галымжан Балсары развивают идею, что в эпоху современных технологий, каждый может стать создателем и созерцателем искусства. Глобализация сделала многие вещи доступными, но в то же время не понятными для большинства людей и современное искусство одна из таких вещей. Художники хотят вступить в творческий диалог со зрителем, сделать современное искусство ближе. У гостей выставки будет возможность стать не только зрителями, но и участниками экспериментального танцевального перфоманса. Выставка будет состоять из двух частей экспозиции.

Первая - это танцующие краски Марата Ягфарова, создание работ в движении, здесь и сейчас, посредством ярких цветов и эмоций. Провозглашает все светлое, что связанно с творческими аспектами в искусстве, вдохновляя на развитие и взгляд на будущее. Художник стремится вызвать поток осознанного вдохновения для того, чтобы творить и создавать что-то новое здесь и сейчас. Вторая часть - Графика Галымжан Балсары, в которой Черный цвет выступает как отсутствие цвета и нуль форм. Еще 100 лет назад русский авангард, открыл глаза миру на другое искусство, которое провозгласило полный отказ от академизма и предметного искусства, что вдохновляет молодых художников на эксперимент и сегодня.

Дата проведения: 19.10.2019 г.

Время: 19.00

Адрес: Almaty Gallery, Достык 44

Телефон для справок: +77077867400

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