В Air Astana ответили на критику Данияра Калиева. Компания не против конкуренции

При создании авиакомпании Air Astana, в 2002 году государство внесло в уставный капитал 8,5 млн. долл. С тех пор авиакомпания выплатила свыше 456 млн долл. в государственный бюджет в виде налогов.

Авиакомпания Air Astana с момента ее образования находится под пристальным вниманием казахстанских потребителей. "Диванные критики" зачастую указывают авиакомпании на то, как она должна работать. Тем не менее, этот авиаперевозчик из года в год получает международное признание. Теперь же критика по наследству перешла недавно созданному лоукостеру Fly Arystan. Так, в опубликованном материале издания "Время" предприниматель Данияр Калиев выражал недовольство высокими ценами лоукостера и предлагал открыть небо для конкурентов из соседних стран.

Авиакомпания Air Astana подготовила ответ, где постаралась объяснить политику компании и принцип ценообразования.

Так, во-первых, в компании уточнили, что, вопреки распространенному мнению, Fly Arystan был создан не на государственные деньги, а "за счет 100% финансирования материнской компании Air Astana, без привлечения государственных денежных средств".

"С момента запуска Fly Arystan продал более 535 тысяч билетов, 53% из которых были реализованы по стоимости ниже 10 тысяч тенге. По данным статистики КГА МИИР РК, с приходом Fly Arystan пассажиропоток по внутренним направлениям с мая по сентябрь 2019 года увеличился на 30%. А именно: в Таразе прирост составил более 157%, в Караганде - 36%, в Павлодаре - 60%, в Шымкенте - около 38%; в Алматы, Нур-Султане и Уральске - 24%. Таким образом, повышая доступность авиаперелетов для разных слоев населения, Fly Arystan удалось пересадить казахстанцев с поездов и автомобильного транспорта в самолеты. Средний возраст пассажиров Fly Arystan - 21-45 лет. Это мужчины и женщины, которые составляют больше половины от общего количества пассажиров. Именно они заблаговременно планируют все свои путешествия. В то время как пассажиры возраста старше 60 лет составляют 10% от общего количества путешествующих", - говорится в сообщении авиакомпании.

Также они обращают внимание, что если приобретать билет, например, 3 октября, как это сделал господин Калиев, на перелет в выходные дни (то есть 5-6 октября по популярному маршруту Нур-Султан - Алматы - Нур-Султан), то цена будет не низкая.

- Уже за два дня до вылета места на рейсы Fly Arystan на этом маршруте полностью выкупаются. Чем меньше свободных мест в самолете, тем выше стоимость остаточных кресел по причине высокого спроса. Это классический принцип рыночной экономики. Как правило, в выходные и праздничные дни наиболее высокий спрос, и пассажиры выкупают билеты заранее. Следует отметить, что продажа билетов на осенне-зимнюю навигацию (перелеты до 28 марта 2020 года) была открыта еще в конце июля на сайте flyarystan.com, - поясняют в Air Astana.

Также компания привела цены мировых лоукостеров на 17 октября (в сравнении с аналогичным расстоянием и в те же дни на перелеты Fly Arystan). Минимальная стоимость перелета Бангкок - Пхукет (расстояние 780 км) у авиакомпании Air Asia на 5 ноября начинается от 36 долл., или 14 тыс. тенге в один конец. Для сравнения, в этот же день из Алматы в Караганду (1000 км) на самолете Fly Arystan стоимость билетов начинается от 8999 тг.

24 октября на самолетах европейского лоукостера Ryan Air из Лондона в Эдинбург (расстояние 648 км) можно добраться за 57 евр,о или 24 тыс. тенге. В то время как из Нур-Султана до Семея (763 км) билеты доступны по цене 14 999 тенге в один конец.

- До конца года флот авиаперевозчика будет расширен до четырех авиалайнеров, а до конца 2020 года их количество вырастет до 10 самолетов, которые будут базироваться в четырех городах Казахстана, предлагая еще большее количество направлений по самым доступным ценам, - сообщили в авиакомпании.

Помимо этого, представитель компании сообщил, что Air Astana никогда не выполняла полеты в Ереван, а потому "непонятно, о какой дороговизне билетов (в материале издания "Время" - от авт.) по данному направлению идет речь".

Стоит также отметить, что при создании авиакомпании Air Astana в 2002 году государство внесло в уставный капитал 8,5 млн долл. С тех пор авиакомпания выплатила свыше 456 млн долл. в государственный бюджет в виде налогов, т.е. более чем в 50 раз окупив первоначальные инвестиции. Больше никаких субсидий авиакомпания не получала со стороны государства.

- Операционная прибыль компании – это финансовый результат от всех видов деятельности до уплаты налога на прибыль и не включает финансовые доходы и расходы, такие, как, например, проценты по заемным средствам. Поэтому некорректно утверждать, что вся операционная прибыль передается акционерам и уходит на премии и бонусы. Все бонусы, выплачиваемые как высшему руководству, так и всем сотрудникам, одобряются Советом Директоров в соответствии с условиями бонусной схемы, которая применяется в компании с 2006 г. Приобретение современных самолетов, обучение экипажей, в том числе в рамках программы первоначального обучения престижной летной профессии, дорогостоящее техническое обслуживание авиационной техники, инвестиции в развитие маршрутной сети осуществляются авиакомпанией самостоятельно, без субсидий или расходов со стороны государственного бюджета, - пояснили в авиакомпании.

Помимо прочего, в Air Astana заявляют, что не против честной конкуренции. И компания "поддерживает инициативу правительства по привлечению новых иностранных авиаперевозчиков, расширения выбора для потребителей, и это положительно скажется на развитии туризма в Казахстан".

- Это также даст возможность Air Astana заключить новые кодшеринговые соглашения со многими авиакомпаниями, которые, как показывает практика, позволяют максимально использовать возможности продаж и привлечения пассажиров на своих рынках, - заключили в компании.

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