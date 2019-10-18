Готовится постановление акимата Атырауской области об утверждении правил реализации механизма стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. ​

В Атырау предприниматели вынуждены поднять цену на социальный хлеб. Об этом в ходе брифинга 18 октября заявили предприниматели, занимающиеся производством и реализацией хлебобулочных изделий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РСК Атырауской области.

Один из основных игроков на рынке хлебобулочных изделий, директор ЖК "Азмуханова" Талгат Кощанов считает, что это вынужденная мера.

- Мы не зерновой регион. И у нас не производят муку. Вся мука завозная. Сегодня себестоимость производимого хлеба 85,3 тенге, поэтому мы вынуждены повысить цены. Наша отпускная цена будет составлять 90 тенге, в торговых точках она будет реализовываться по 95 тенге, - сказал Т.Кощанов. - Хоть мы и не зерновой регион, но у нас самая низкая цена на хлеб. Другие области к примеру уже повысили цену до 100, а кто то и до 110 тенге.

По его словам, до сегодняшнего дня в Атырау цена на социальный хлеб была самая низкая. Многие пекарни работали в убыток. Рост цен на социальный хлеб отмечается во многих регионах. Цена из муки высшего сорта, так называемого социального хлеба, превышает 140 тенге. Происходит это из-за роста цен на зерно. Следом, по понятным причинам, дорожает мука. Такая тенденция наблюдалась в прошлом и в начале этого года. ​

Представители пекарен заявили, что повышение нужно ожидать в начале следующей недели. Но не все компании, занимающиеся производством и реализацией хлебобулочных изделий, сразу повысят цены. К примеру, ТОО "Даулет - НАН" обязалась держать цену в 75 тенге до конца текущего месяца. Как заявила руководитель отдела маркетинга Ирина Колесникова, у них есть в запасе мука, которая была приобретена по прежней цене.

- До конца месяца цена будет прежней. После этого будет повышение. Пока, правда, нет окончательного решения, на какой процент будет повышение, - отметила И. Колесникова. ​

По словам руководителя городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата Руслана Давлетова, в данное время готовится постановление акимата Атырауской области об утверждении правил реализации механизма стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары. ​

- В рамках данных правил через СПК "Атырау" будут выделяться льготные займы субъектам предпринимательской деятельности, торговым сетям которые имею свои пекарни. В свою очередь они будут брать на себя обязательства. По наличию определенных видов товаров и их цене. К примеру, на муку, хлебобулочные изделия. Соответственно, у населения будет выбор. В данных торговых сетях цена на хлеб будет ниже, - сказал Р.Давлетов. - Постановление акимата на согласовании в органах юстиции, после подписания оно вступит в законную силу. ​

На сегодняшний день по области работают более 30 пекарен. Ежесуточно они производят до 50 тысяч хлебобулочных изделий.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!