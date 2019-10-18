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Пациент покончил с собой в тубидиспансере Петропавловска

Скорее всего, причиной суицида стала длительная алкоголизация и низкая социальная мотивация.

Фото : pixabay.com18 октября 2019, 19:32

В Петропавловске пациент тубдиспансера совершил самоубийство в больнице, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

40-летний мужчина находился в отделении хирургии областного центра фтизиопульмонологии (бывший тубдиспансер), куда поступил на диагностику. До поступления в медучреждение мужчина, не имевший семьи, работы и жилья, продолжительное время был в запое.

Мужчина совершил самоубийство около четырех часов утра, смерть наступила мгновенно, прокомментировал ЧП руководитель управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Тимур Султангазиев.

По его словам, скорее всего, причиной суицида стала длительная алкоголизация и низкая социальная мотивация.


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