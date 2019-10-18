Пациент покончил с собой в тубидиспансере Петропавловска

Скорее всего, причиной суицида стала длительная алкоголизация и низкая социальная мотивация.

В Петропавловске пациент тубдиспансера совершил самоубийство в больнице, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

40-летний мужчина находился в отделении хирургии областного центра фтизиопульмонологии (бывший тубдиспансер), куда поступил на диагностику. До поступления в медучреждение мужчина, не имевший семьи, работы и жилья, продолжительное время был в запое.

Мужчина совершил самоубийство около четырех часов утра, смерть наступила мгновенно, прокомментировал ЧП руководитель управления здравоохранения Северо-Казахстанской области Тимур Султангазиев.

По его словам, скорее всего, причиной суицида стала длительная алкоголизация и низкая социальная мотивация.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!