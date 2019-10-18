Семья попавшего в ДТП футболиста нашла очевидцев

Илья Байтеряков переведен из реанимации в палату.

Родственники казахстанского футболиста Ильи Байтерякова, попавшего в ДТП вместе с семьей, нашли очевидцев происшествия, которые рассказали дополнительные подробности смертельного ДТП. Об этом Sputnik Казахстан сообщил родной брат спортсмена Михаил Байтеряков.

Ставшие очевидцами трагедии Александр и Евгений направлялись 12 октября по трассе из Усть-Каменогорска в Семей. Как они утверждают, причиной ДТП стал табун лошадей, преградивший проезд на трассе. Александр и Евгений объехать лошадей успели, а вот ехавшая за ними машина не справилась с управлением и вылетела в кювет. Эта и была машина футболиста Ильи Байтерякова, в которой также ехали его отец, мать, жена и двое детей.

Александр и Евгений остановились, вызвали скорую и до прибытия врачей оказывали первую помощь. По их словам, "скорая" приехала только через полтора часа. Также на момент прибытия полиции лошади уже разбежались, поэтому стражи порядка причину ДТП корректно зафиксировать не смогли.

- Илья переведен 18 октября в палату из реанимации, но его состояние так же тяжелое. На данный момент наша задача - доказать следствию, что Илья полностью невиновен в данном ДТП, - заявил Михаил Байтеряков.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов вменяют Илье Байтерякову пункт 4 статьи 345 УК РК (Причинение смерти по неосторожности). Дать официальный комментарий полицейские отказались.

35-летний Илья Байтеряков попал в ДТП вместе со своей семьей 12 октября на трассе Усть-Каменогорск – Семей. Младший сын и отец погибли, жена и старший сын травмированы, а сам Илья находится в больнице в тяжелом состоянии.

Илья Байтеряков всю жизнь играл за казахстанские клубы, последним в его спортивной карьере стал ФК "Атырау".

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