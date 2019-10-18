В Туркестане прошла первая встреча в рамках проекта "Ұлағатты Ұрпақ"

В ближайшее время встречи в рамках проекта "Ұлағатты ұрпақ" пройдут в образовательных учреждениях городов и районов области.

18 октября в молодежном ресурсном центре Туркестанской области в рамках проекта "Ұлағатты ұрпақ" прошла встреча с главным редактором республиканской газеты "Айқын" Нурмухамедом Байгараевым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На встрече, организованной управлением общественного развития Туркестанской области, студенты отделения журналистики МКТУ имени А. Ясави и туркестанская молодежь задавали спикерам вопросы, обменивались мнениями.

В Послании Президента страны Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана" большое внимание уделено вопросам воспитания молодежи в духе патриотизма, модернизации политического сознания, установления общественного диалога. В связи с этим аким области Умирзак Шукеев дал поручение создать в регионе диалоговые площадки. Данный проект направлен на реализацию этой задачи.

В ходе встречи Нурмухамед Байгараев подчеркнул, что масштабные строительные работы и важные изменения в городе Туркестане положительно повлияют на сознание жителей.​

- В свое время масштабное строительство велось в столице. Сегодня, увидев работу, проводимую в Туркестане, заметил схожесть с тем периодом в жизни столицы. Конечно, история Туркестана имеет особое значение. Но, тем не менее, еще несколько лет назад он был городов, расположенном вдали от областного центра. А сейчас развивается в качестве областного центра. Внимание всей республики приковано к вам. Теперь будет меняться менталитет, мировоззрение местных жителей. Это не сразу будет заметно, но страна это почувствует. В этой связи большие надежды возлагаются на молодежь. Вы не должны ограничиваться университетским образованием. Нужно самосовершенствоваться, углублять знания. Только так вы сможете покорить высоты", – сказал он, затронув также вопросы развития новых медиа, повышения читаемости газет, тенденции в развитии иност ранных и отечественных СМИ. Обществу, отметил он, нужны аналитические материалы на темы экономики, финансов, политики. Встреча в формате открытого диалога получилась продуктивной.

В ближайшее время встречи в рамках проекта "Ұлағатты ұрпақ" пройдут в образовательных учреждениях городов и районов области. Со студентами и школьниками будут встречаться общественные деятели, депутаты, представители интеллигенции, деятели искусства, спортсмены, изобретатели, предприниматели, поэты и писатели, историки, культурологи, представители исполнительной власти, правоохранительных органов. Они будут делиться опытом с молодежью, выслушивать предложения молодых граждан.

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