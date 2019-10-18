Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Потерявшегося подростка с ДЦП нашли в Капшагае

Мальчик вымок под дождем и не мог отыскать дорогу домой.

Фото : inform.kz18 октября 2019, 21:07

Полицейские Капшагая оперативно разыскали заблудившегося в городе подростка, страдающего ДЦП, передает МИА "Казинформ".

Информация о потерявшемся подростке поступила в дежурную часть Капшагайской полиции в ночь на 18 октября. Мать ребенка пояснила, что 14-летний мальчик страдает ДЦП и уехал из дома несколько часов назад на велосипеде.

Поднятые по тревоге патрульные организовали масштабные поиски подростка по всем паркам, скверам, подвалам и чердакам жилых и нежилых домов города. Поискам сильно мешал проливной дождь.

- Мальчика удалось найти в течение следующих нескольких часов в одном из микрорайонов Капшагая. Подросток вымок под дождем и не мог отыскать дорогу домой. В итоге его доставили в городской отдел полиции и передали матери живым и невредимым. Розыскное дело заводить не стали, - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В полиции отметили, что в Казахстане 15-17 октября проводилась целевая отработка под кодовым названием "Бродяга", в ходе которой стражам порядка Алматинской области удалось разыскать 14 без вести пропавших, среди них двух несовершеннолетних


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты