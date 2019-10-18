Кордайский дрифт. Полиция наказала водителя

Составлены три административных протокола.

Днем 17 октября на одной из главных улиц Кордайского района Жамбылской области задержан водитель автомашины марки Mercedes-Benz, который дрифтовал на проезжей части, создавая помехи дорожному движению. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

Нарушитель был оперативно задержан сотрудниками спецвзода Управления местной полицейской службы Департамента полиции Жамбылской области.

В отношении водителя Mercedes-Benz составлены три административных протокола по ст. 613 ч.1 КоАП РК (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), ст. 606 ч.1 КоАП РК (нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения) и ст. 590 ч.5 КоАП РК (управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов, а также при наличии неисправностей или условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств).

Комментируя данный факт, первый заместитель начальника Департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Бауыржан Удергенов обратил особое внимание на пресечение подобных правонарушений и усиление мер по соблюдению правил дорожного движения.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!