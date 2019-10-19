Оторванная нога, смерть после укола и смертельные ДТП – итоги недели

А еще отопительный сезон в Алматы начался с потопов и прорванных труб.

Неделя выдалась тяжелой для всех: кто-то попал в ДТП, у кого-то из-за потопа утонула машина, ну а пассажиры автобусов тоже стали невольными участниками аварии. Об этих и других казахстанских происшествиях читайте в недельном обзоре Zakon.kz.

Отопление дали

В Алматы с 15 октября начали давать отопление. С наступлением холодных дней жители стали просить "включите уже тепло". Но не тут-то было. За два дня прорвало две тепломагистрали, которые спровоцировали настоящий потоп. Первый прорыв произошел на улице Бокейханова. Потоком хлынула горячая вода и затопила несколько машин. Обещали сделать выплаты по страховке. Другой – недалеко от ТЦ Максима. Там вода поднялась фонтаном. Оба случая произошли из-за изношенности труб, которые ввелись в эксплуатацию еще в 70-х годах прошлого века.

Сводки с дорог

На Кульджинском тракте в Алматы автомобиль на полном ходу сбил пешехода, отчего он отлетел с дороги на обочину к деревьям. Водитель в шоковом состоянии проехал еще несколько десятков метров, после чего остановился на полосе встречного движения. От удара у пешехода оторвало ногу, и он умер.

Там же, в Алматы произошло жуткое ночное ДТП. Авария произошла между 1:30 и 2:00 часами на перекрестке проспекта Сейфуллина с улицей Богенбай Батыра. Водитель BMW, 1999 года рождения, житель Алматинской области, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, следуя по проспекту Сейфуллина, на пересечении с улицей Богенбай батыра, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной марки Audi, которая двигалась в западном направлении. Шесть человек пострадали, двое – погибли. Водителя BMW арестовали.

ДТП с автобусами

Несколько аварий с участием общественного транспорта произошли на неделе в Казахстане. В Караганде перевернулся маршрутный автобус №2. Пострадавших около 20 человек, с легкими и средними степенями тяжести. Госпитализированы около 11 человек.

В Кызылорде 30-летний мужчина погиб под колесами автобуса, пытаясь спасти своего малолетнего сына. Трагедия произошла 17 октября 2019 года около 12:30 часов. В Кызылорде, в районе пересечении улиц Абая - Алтынсарина ребенок выбежал на проезжую часть, а его отец бросился за ним. В это время там проезжал автобус, водитель которого уже не смог затормозить.

Водитель автобуса 103-го маршрута был задержан сотрудниками подразделения административной практики Управления полиции Алатауского района в микрорайоне "Шанырак", по улице Отемисулы в Алматы. Согласно заключению судебно-наркологической экспертизы, гр. С. находился в состоянии наркотического опьянения, вызванного употреблением каннабиноидов. Сам водитель не отрицает данный факт, уточняя, что, якобы, курил марихуану несколько дней назад.

Смерть в клинике

Двадцатилетняя девушка скончалась в частной клинике в Актобе. По словам медиков - это несчастный случай. У пациентки началась острая аллергическая реакция на препарат. Супруг погибшей, который был вместе с ней, считает, что трагедии не произошло бы, если бы врачи перед уколом сделали аллергопробу. В полиции уже возбудили уголовное дело.

Разборки в аэропорту

В Шымкенте женщина набросилась на работника авиакомпании, потому что та не впустила ее на борт с детьми, на одного из которых не было никаких документов. Шыныкулова Б., не отходя от стойки регистрации, в грубой форме, сопровождавшейся оскорблениями, начала требовать от агента выдачи посадочного талона на ребенка без документов. На любые попытки сотрудника авиакомпании разъяснить требования законодательства женщина реагировала агрессивно, препятствовала другим пассажирам пройти регистрацию, посадив детей на багажную ленту и угрожая поджогом и голодовкой. В конечном итоге, Шыныкулова Б. нанесла работнику авиакомпании два удара.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!