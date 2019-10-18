Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Жансултан Сапарбаев занял новую должность

Сын заместителя премьер-министра страны приступит к новым обязанностям в течение пяти дней.

Фото : 7sunews.kz18 октября 2019, 23:20

Сын заместителя премьер-министра Бердыбека Сапарбаева, 28-летний Жансултан, выиграл конкурс на занятие вакантной должности в акимате Нур-Султана, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Жансултан Сапарбаева назначен заместителем руководителя ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» (категория D-O-2, 1 единица).

Согласно приказу «О некоторых вопросах занятия административной государственной должности», Сапарбаев официально вступит в должность в течение пяти дней, если в конкурсе с ним участвовали другие кандидаты.

Если бы Сапарбаев был единственным кандидатом, его назначение уже могло произойти в день, когда комиссия вынесла свое заключение.

На предыдущей должности - заместителя акима района Есиль Нур-Султана - сын Бердыбека Сапарбаева проработал полгода, с 14 марта 2019 года.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты