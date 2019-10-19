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Сколько стоит снять порчу в Павлодаре

Пенсионерка отдала все свои сбережения ради дочери.

Фото : pixabay.com19 октября 2019, 01:41

Более миллиона тенге отдала пенсионерка за снятие порчи своей дочери в Павлодаре, передает Zakon.kz со ссылкой на AstanaTV.

Полиция уже начала расследование по факту мошенничества. По их данным, пострадавшая увидела объявление о частных услугах целительницы на автобусной остановке. А затем пошла на прием к мошеннице. Последняя вошла в доверие и выманила крупную сумму денег.

Жанна Белялова, пресс-секретарь ДП Павлодарской области:

- Женщина средних лет цыганской внешности, заверив, что у дочери клиентки - сильная порча, обещая ее вылечить, выманила у пенсионерки крупную сумму денег.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по факту мошенничества. По данным полиции, за девять месяцев этого года в Павлодарской области зарегистрировано около девятисот подобных случаев мошенничества. Стражи порядка постоянно предупреждают доверчивых граждан: не попадаться на уловки таких преступников. Объявлениям о целителях, снимающих порчу, полиция советует не верить. И тем более - не вступать с ними в беседу и не впускать в свой дом.


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