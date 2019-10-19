Названы условия транзита газа через Украину

Если на Украине вовремя не будет создан независимый оператор ГТС и независимый регулятор, то единственным путем будет продление действующего контракта на новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях.

Если Киев не создаст независимого оператора газотранспортной системы, единственной возможностью для продолжения прокачки российского газа через Украину в Европу станет продление существующего контракта. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым, передает РИА Новости

По его словам, украинские власти могут не успеть до конца 2019 года перейти на европейское законодательство, а именно —имплементировать положения Третьего энергетического пакета.

- На сегодняшний день до завершения этого процесса еще достаточно далеко, — констатировал Миллер.

Поэтому, продолжил глава "Газпрома", если на Украине вовремя не будет создан независимый оператор ГТС и независимый регулятор, то единственным путем будет продление действующего контракта "на новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях".

Миллер также подчеркнул, что все необходимые предложения Киеву сделаны.

- Мы находимся с ними в контакте, и те вопросы, которые заданы, — они им известны. Шарик находится на украинской стороне, — заключил он.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что краткосрочное продление действующего контракта на транзит российского газа в Европу не нужно Украине, никакого другого варианта, кроме долгосрочного соглашения, быть не может.

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