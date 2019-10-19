Трамп позвонил в космос

Это стало первым случаем в истории, когда две женщины одновременно работают в открытом космосе.

Дональд Трамп позвонил в открытый космос, чтобы поздравить астронавтов НАСА Кристину Кук и Джессику Мейр с "первым женским выходом в открытый космос", передает РИА Новости.

Сеанс связи начался с заминки.

- Станция, это президент Дональд Трамп. Вы меня слышите?- спросил президент и лишь через несколько секунд услышал спокойный и совершенно не эмоциональный голос Джессики Мейр: "Да, мы вас слышим".

Трамп немного смутился холодному приему в открытом космосе и явно был не готов к тому, что связь с космосом идет с задержкой.

- Я начал о вас волноваться, вы там в интересном месте, - пошутил Трамп и затем перешел к официальной части.

Как напомнили журналисты президентского пула, в последний раз действующий президент США общался с астронавтами во время их выхода в открытый космос в 1969 году в ходе высадки американцев на Луну.

- Это первый раз для женщины за пределами космической станции, бортинженеры Кристина Кук и Джессика Мейр, хочу поздравить вас. То, что вы делаете - невероятно, вы очень отважные люди, не думаю, что я бы на это пошел, - сказал президент США.

Он отметил, что Кук и Мейр "проводят первый в истории женский выход в открытый космос для замены детали на внешней поверхности космической станции".

- Поздравляю Кристина, Джессика, это по-настоящему историческое событие, и вы сейчас на телеэкранах по всему миру, поэтому не волнуйтесь, - сказал Трамп.

Он тут же попытался спросить, что бы астронавты хотели сказать тем, кто видит их в эти минуты, "особенно молодым женщинам, кто интересуется космосом", забыв про 4-5 секундную задержку связи, о которой ему напомнил глава НАСА Джим Брайденстайн.

Затем слово взяла Джессика Мейр.

- Прежде всего, мы не хотим присваивать себе слишком много заслуг, поскольку было уже много других женщин в открытом космосе до нас, сейчас просто впервые две женщины работают одновременно снаружи.

Астронавт отметила, что считает честью выполнять свою работу.

По завершении сеанса связи с Белым домом астронавты продолжили выполнение заданий по техническому обслуживанию космической станции в открытом космосе. Это стало первым случаем в истории, когда две женщины одновременно работают в открытом космосе.

Кристина Кук и Джессика Мейр покинули станцию около 15.00 мск (18,00 по времени Нур-Султана), они выполнили главную задачу по замене блока питания на американском сегменте МКС и ряд дополнительных заданий. Внеплановый выход в открытый космос женского дуэта прошел в штатном режиме и продлился больше запланированных 5,5 часов.

Для Кук это четвертый выход в открытый космос, для Мейр - первый. Они стали 14-й и 15-й женщинами в открытом космосе, первой в нем побывала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.

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