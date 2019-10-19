"Такого я ждал всю жизнь". Шеремета сделал заявление о бое с Головкиным

Для поляка это большое событие.

Польский боксер Камил Шеремета (21-0, 5 КО) поделился последними новостями по поводу своего возможного боя с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), сообщает Vesti.kz.

Ожидается, что поляк станет лидером октябрьского рейтинга IBF и официальным претендентом на титул, принадлежащий GGG. В прошлом месяце Шеремета подписал контракт с промоутером Эдди Хирном, который также сотрудничает с Головкиным, и выступил в андеркарте боя казахстанца с украинцем Сергеем Деревянченко (13-2, 10 КО).

Позже Хирн заявил, что Головкин забронировал на 29 февраля Wintrust Arena в Чикаго (штат Иллинойс, США), а Шеремета является наиболее вероятным соперником. Сам поляк также подтвердил факт договоренности об этом бое.

- Я с нетерпением жду даты моего боя с GGG, мои мечты сбылись, и я ждал такой бой всю свою жизнь! Я надеюсь, что наш бой состоится в Чикаго 29 февраля, - написал Шеремета в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Szeremeta Kamil (@szeremeta_kamil) 18 Окт 2019 в 5:50 PDT

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