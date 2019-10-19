За 9 месяцев департаментом проведено 78 проверок, по итогам которых выявлено 118 нарушений экологического законодательства.

30 млрд тенге пытаются взыскать экологи с "Атырау су арнасы". Предписание направлено на принудительное исполнение судебным исполнителям, передает Zakon.kz со ссылкой на ATPress.

По словам руководителя департамента экологии Атырауской области Абая Сафина, за 9 месяцев этого года департаментом проведено 78 проверок, по итогам которых выявлено 118 нарушений экологического законодательства. Все предписания об устранении нарушений (их тоже 118) уже исполнены.

По выявленным нарушениям возбуждено 83 административных дела, по результатам рассмотрения которых наложены штрафы на общую сумму свыше 1,4 миллиардов тенге. Из них на сегодня добровольно взыскано 77 штрафов почти на всю указанную сумму, и лишь три штрафа на 265 тысяч тенге еще находятся на рассмотрении у природопользователей, поскольку не вышел срок добровольной оплаты. Также три постановления на сумму 805 тысяч тенге отменены судом в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Наряду с этим, государственные экологи вынесли 49 предписаний о возмещении ущерба на общую сумму почти в 40 миллиардов тенге. Из них просто колоссальную сумму - это 30,4 миллиарда - пытаются взыскать с КГП "Атырау су арнасы", которое совсем недавно было передано в доверительное управление ТОО "Диар и Компания".

- Такова сумма ущерба за сброс неочищенной воды на поля испарения "Тухлая балка", - уточнил Абай Сафин. - Есть соответствующее решение суда, которое направлено на принудительное исполнение.

Еще одно предписание, но уже на более "скромную" сумму в 370,8 миллионов тенге, было вынесено в отношении компании NCOC. Сейчас оно рассматривается в суде по части принудительного взыскания.

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