"Схватил за шею, заломил руки". Пациента психдиспансера задержали в Уральске

Мужчину подозревают в попытке похищения.

В Уральске задержали мужчину, который пытался украсть школьницу. Об этом сообщает телеканал "КТК", передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 17 октября в одном из спальных районов, когда пятиклассница возвращалась домой после занятий.

- Схватил ее за шею и заломил ей руки. Вот это все со слов девочки. Она в это время закричала. И ей на помощь пришла женщина, которая проходила мимо, - рассказала заместитель директора школы-гимназии №44 Шолпан Сисенова.

Случайная прохожая, которая шла за водой, стала бить нападавшего пустыми баклажками. Мужчина выпустил жертву из рук и скрылся. Испуганная школьница сразу убежала домой. После чего ее родители сообщили о происшествии в школу.

Позже в полиции заявили, что подозреваемый задержан. Им оказался 46-летний местный житель, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Во многих школах города уже успели провести собрания и предупредить учителей и родителей, чтобы встречали и провожали детей. Полиции теперь предстоит выяснить, зачем мужчина напал на девочку.

- Предварительно потерпевшая опознала в нем того человека, который совершил вот эти действия. Возбуждено было дело по ст. 293 ч. 1, то есть по факту хулиганства. На сегодня оно переквалифицировано на ст. 125 ч. 2 - это "Похищение человека", - сообщил заместитель начальника ДП ЗКО Серик Суйнбаев

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