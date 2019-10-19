Петропавловск избежал мусорного коллапса

Экологи и предприятие, обслуживающее полигон, подписали совместный план.

В Петропавловске громкий скандал на свалке получил неожиданное продолжение. Оказалось, что несортированные отходы, которые вчера экологи категорически запретили вывозить на полигон, сегодня разгружать там уже можно. Об этом сообщает телеканал "КТК", передает Zakon.kz.

Чиновники утверждают, что от мусорного коллапса город избавила дипломатия. Еще утром во дворах областного центра были настоящие залежи отходов. Но уже ближе к полудню их внезапно начали убирать и опять вывозить на свалку. По словам чиновников, экологи и предприятие, обслуживающее полигон, подписали совместный план. Они договорились, что сортировать отходы, как того требует закон, будут, когда появится возможность. Окончательно же обещают решить вопрос до 2025 года.

- Раньше, если этого документа не было, то тогда, получается, не было четкого плана, как проводить работу. Соответственно, департамент экологии проводил вот эти мероприятия. Я думаю, на сегодня все вопросы урегулированы и полигон будет работать в прежнем режиме, а предприятие будет уже работать над тем, чтобы установить сортировку, - сообщил и. о. начальника отдела ЖКХ акимата Петропавловска Бахыт Ильясов.

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