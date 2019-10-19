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Астероид диаметром в километр направляется к Земле

Для землян космический объект угрозы не представляет.

Фото : Pixabay19 октября 2019, 08:50

В NASA предупредили о приближении к нашей планете крепкого астероида 162082 (1998 HL1), он пройдет на очень близком расстоянии от Земли 25 октября, передает Life.

Точный размер приближающегося астероида не установлен из-за сложностей определения, но, по предварительным расчетам, он составляет от 440 до 990 метров.

Сообщается, что для землян космический объект угрозы не представляет, он пройдет на расстоянии, равном 16 полетам к Луне, со скоростью более 40 тысяч километров в час.


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