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"Как тебе такое?". Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

Маск оценил российское образование и выразил мнение, что в России много талантов.

Фото : delo.ua19 октября 2019, 09:25

Основатель компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме по видеосвязи, передает РИА Новости.

Ранее краснодарские предприниматели пригласили Маска на бизнес-форум "Дело за малым!" через билборд, заказанный и размещенный в Калифорнии. Кроме надписи "Kak tebe takoe?", на которую ранее откликался Маск, в рекламе был QR-код сайта, созданного персонально для него. Также предприниматели пригласили американского бизнесмена на форум в Краснодар песней на мотив "Крылатых качелей", где в припеве звучало "Only SpaceX, only Tesla, only Elon in our hearts". Маск отреагировал на это публикацией в Twitter на русском языке, где он написал: "Язык хорошо подвешен".

Во время выступления по видеосвязи Маск оценил российское образование и выразил мнение, что в России много талантов.

- Мне кажется, что в России много талантов и много чего интересного из технологий есть в России, - отметил он.

Бизнесмен не исключил, что когда-нибудь откроет производство в России.

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Публикация от Kristina (@krissilchenko) 18 Окт 2019 в 12:14 PDT


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