Алматы украсил новый мурал

На нем изображен легендарный казахстанский альпинист Анатолий Букреев

Новый мурал украсил здание на одной из улиц Алматы, передает Zakon.kz.

Фотографию опубликовали в Instagram-блоге о городе "almaty_myfirstlove".





- На нем изображен легендарный казахстанский альпинист Анатолий Букреев. Он покорил 11 "восьмитысячников", - говорится в подписи к фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Блог об Алматы (@almaty_myfirstlove) 18 Окт 2019 в 6:13 PDT

Автор фотографии Галина Муленкова рассказала, что изображение известного альпиниста находится на пересечении Толе би - Достык.

- Будто подтолкнули меня сегодня пройти пешком по улице Толе би в западном направлении. За плечами у меня болтался рюкзак с фотоаппаратом. Подходя к проспекту Достык, я увидела на противоположной стороне улицы, сквозь листву деревьев, огромный портрет Анатолия Букреева с хорошо знакомой фотографии. - Этого не может быть,- подумала я и подошла ближе к дороге. Со стены смотрел Бука, - написала Муленкова в Facebook.

Анатолий Букреев - заслуженный мастер спорта СССР (1989), мастер спорта СССР международного класса (1989), обладатель титула "Снежный барс" (1985). Покоритель 11 восьмитысячников планеты, совершивший на них в общей сложности 18 восхождений. По мнению итальянского альпиниста Райнхольда Месснера Анатолий был самым сильным альпинистом-высотником XX века.

Букреев погиб 25 декабря 1997 года в результате схода снежной лавины во время попытки зимнего восхождения на вершину Аннапурна.

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