Сколько миллионов звонков приняли спасатели за полгода

День образования Государственного комитета Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям является профессиональным праздником системы гражданской защиты - Днем спасателя.

19 октября в Казахстане спасатели отмечают свой профессиональный праздник. В Комитете по чрезвычайным ситуациям рассказали о результатах деятельности органов гражданской защиты за шесть месяцев, передает Zakon.kz.

Так, было зарегистрировано 6 810 чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера, в которых пострадали 1 437 человек, в том числе 331 человек погибли. Материальный ущерб составил 1,2 млн тенге.

На телефоны экстренных служб "112" поступило 3 363 110 звонков от граждан, в том числе на "101" - 1 355 635.

Для ликвидации чрезвычайных происшествий службой пожаротушения, оперативно-спасательными и другими подразделениями ЧС осуществлено 33 654 выездов, спасено 6 026 человека, эвакуировано из зоны ЧС 11 345 человек, оказана первая медицинская помощь 1 960 пострадавшим.

Службами пожаротушения и аварийно-спасательных работ совершено 25 809 выездов по тревоге.

Оперативно-спасательными отрядами совершено 5 339 выездов, при этом спасено - 2 175 человек.

Бригадами экстренного реагирования совершено 2 276 выездов, оказана экстренная медицинская помощь - 1 787 пострадавшим, госпитализировано - 613 человек, эвакуировано из зон ЧС - 877 человек.

Из них силами трассовых медико-спасательных пунктов совершено - 660 выездов, из них на ДТП - 460, оказана медицинская помощь - 1 329 пострадавшим, госпитализировано в лечебные организации - 524 человек, эвакуировано - 749 человек.

Авиацией КЧС по линии санитарной авиации совершено - 250 вылетов, при этом транспортировано 222 пациентов, проведено 26 консультаций и 17 экстренных операций.

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