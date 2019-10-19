Лучших спасателей наградили в Алматы

19 октября - День спасателя Республики Казахстан.

19 октября стало по праву профессиональным праздником всех сотрудников подразделений Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК. Именно в этот день в 1995 году указом Президента Республики Казахстан был образован Государственный Комитет Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС города.

Практика, обстоятельства, опыт других стран, привели к необходимости создания единой структуры спасения, объединившей в себя спасателей, пожарных, служб экстренного реагирования. За эти годы удалось создать оперативную и мобильную систему реагирования, которая с каждым годом модернизируется и совершенствуется.

С начала года службой пожаротушения, оперативно-спасательными и другими подразделениями Алматы из зон ЧС эвакуировано 963 человек, для ликвидации последствий чрезвычайных происшествий ЧС осуществлен 451 выезд, спасено 916 человеческих жизней, сохранено материальных ценностей на сумму - 796 млн тенге.

Торжественным мероприятием отметили свой профессиональный праздник алматинские спасатели. В ситуационном Зале ДЧС собрались те, кто стоял у истоков создания чрезвычайных служб города, действующие спасатели и бойцы гарнизона пожарных, а также приглашенные гости. В Алматы существует территориальная подсистема, в которую входит 17 служб гражданской защиты. Совместными усилиями им не раз приходилось участвовать в ликвидации различных чрезвычайных ситуаций как во время селевых потоков, так и крупных пожарах.

И.о. начальника ДЧС Алматы, полковник Ерлан Алибеков довел до личного состава поздравительный адрес министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Тургумбаева Ерлана Заманбековича.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, вклад в развитие государственной системы гражданской защиты и в связи с празднованием профессионального праздника дня спасателя, лучшие в своей профессии были награждены ведомственными наградами, среди которых вице - министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов, аким Медеуского района Султанбек Макежанов, аким Наурызбайского района Санжар Тоғай. Всего было награждено более 60 сотрудников, гражданских лиц, представителей местных исполнительных и других органов.

Завершилось торжественное собрание праздничным концертом. Поздравить личный состав пришла заслуженная артистка Айжан Нурмагамбетова.

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