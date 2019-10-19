Названа предварительная причина разрушения дамбы в Красноярском крае

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Разрушение дамбы в Курагинском районе Красноярского края произошло, по предварительным данным, в результате износа тела плотины, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По последним данным МЧС, погибли 13 человек. Судьба еще 13 остается неизвестной.

Инцидент произошел в 02.00 (05.00 по времени Нур-Султана) в районе поселка Щетинкино на реке Сейба. В результате в рабочем поселке золотодобывающей артели затопило два общежития на 40 человек каждое.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

В данный момент на месте работает порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию.

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