Горячее питание в начальных классах Павлодарской области станет бесплатным

Вопрос качества питания будет решаться, причем совместно с попечительскими советами.

Учащиеся начальной школы в Павлодарской области в ближайшее время будут обеспечены бесплатным горячим питанием, причем как за счет бюджета, так и за счет инвесторов и спонсоров, передает pavlodarnews.kz.

Как сообщили агентству в пресс-службе акима области, об этом на встрече со школьными попечительскими советами сказал глава региона Булат Бакауов.

Накануне встречи аким Павлодарской области разместил пост в Instagram и предложил родителям написать ему о наболевшем. И начать рабочее совещание с родительской общественностью Булат Бакауов с разбора жалоб и предложений.

- Мне тут подготовили порядок ведения, доклад руководителя управления образования и даже написали вопросы, которые мне должны задать, - заявил глава региона. - Мне оставили больше 350 комментариев. Большая часть жалоб и предложений касается обновления парт, кабинетных окон, восстановления нерабочих школьных бассейнов и общего благоустройства учебных заведений.

Многие родители поднимали вопросы качества школьного питания. Аким области, кстати, совсем недавно пообедал в одной из школьных столовых и поделился своими наблюдениями.

- Корж с сахаром стоит 100 тенге, пирожок - 100 тенге, - рассказал Булат Бакауов попечительским советам. - В столовой продают шоколадки, хотя мы постоянно высказываемся против этого!

Вопрос качества питания будет решаться, причем совместно с попечительскими советами. Аким пообещал в ближайшее время обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся с 1 по 4 классы по всей области, попросив родительскую общественность следить за качеством еды. Помогать бюджету будут инвесторы и меценаты на местах.

Также глава региона намерен снять проблему с парковками возле школ, которые постоянно заняты машинами посторонних. К примеру, на парковке возле павлодарской школы N19 всегда останавливаются посетители соседствующего ЦОНа.

- Я попрошу сотрудников нашей полиции навести порядок на парковках в школах во всех трех города области, - сказал аким. - Начнут они уже с завтрашнего дня.

Еще один вопрос, волновавший многих, - льгота для 15-летних школьников при поездке в общественном транспорте. В регионе сложилась парадоксальная ситуация: студенты колледжей первых-вторых курсов пользуются 50-процентной скидкой при проезде в автобусах и трамваях, а их ровесники, учащиеся в школах, - нет.

- Когда мы принимали решение по льготам для студентов, видимо, упустили из виду старшеклассников, - отметил Булат Бакауов. - Обязательно рассмотрим этот вопрос.

Аким призвал попечительские советы к действию, напомнив, что они должны стать главными контролерами и помощниками школы. Родители попросили проводить такие встречи чаще, Булат Бакауов согласился.

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