Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Индии мужчина "воскрес" во время похорон

Мужчину немедленно отправили в больницу.

Фото : Pixabay19 октября 2019, 12:58

В Индии 55-летний мужчина во время похорон пришел в сознание и покачал головой, сообщает РИА Новости.

По информации издания Asia One, мужчина потерял сознание, когда пас коз. Семья решила, что тот скончался, и устроила ему похороны.

Когда тело собирались опустить в могилу, кто-то из присутствующих заметил, что мужчина покачал головой.

Скорбящая семья была потрясена.

В итоге мужчину немедленно отправили в больницу. У него обнаружили сильную лихорадку, из-за которой он потерял сознание и казался мертвым.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты