Аким столицы поблагодарил регионы за участие в сельскохозяйственной ярмарке

Участие в столичной сельскохозяйственной ярмарке приняли 14 регионов страны.

На закрытие сезона сельскохозяйственных ярмарок в столицу приехали акимы Северо-Казахстанской и Акмолинской областей. В общей сложности регионы привезли в столицу более 1200 тонн продукции, передает Zakon.kz.

Как отметил аким СКО Кумар Аксакалов, за их продукцией выстраиваются очереди: во-первых, потому что продукция чистая, натуральная, во-вторых, цены установили ниже на 20%. Несмотря на сложные погодные условия, Северо-Казахстанская область собрала хороший урожай, экспортируют продукцию во многие области страны. Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев подчеркнул, что каждый третий килограмм мяса, третий литр молока, 90% яиц, 60% мяса птицы поставляет в столицу Акмолинская области. Участие в столичной сельскохозяйственной ярмарке приняли 14 регионов страны.

- Мы первые ярмарки начали проводить на день столицы. Затем уже на регулярной основе каждую субботу и воскресенье. Хочу поблагодарить наших коллег, руководителей, акимов регионов и всех сельхозтоваропроизводителей. Сегодня такое символичное завершение сезона ярмарок. Впереди мы будем проводить такие ярмарки на праздники. На 1 декабря, 16 декабря и на новогодние праздники для наших жителей города и гостей. Самое главное - обеспечить продовольственную корзину по доступным ценам, - сказал Алтай Кульгинов.

Было проведено 30 сельскохозяйственных ярмарок, реализовано свыше семи тысяч тонн продукции: мяса свыше 700 тонн, молочной продукции - 300 тонн, овощей - 2,5 тысяч тонн и т.д. Цены установлены ниже рыночных на 10-20%.

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