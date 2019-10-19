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Бешеный алабай набросился на женщину в Нур-Султане

Ее спасли военнослужащие.

Фото : Национальная гвардия19 октября 2019, 13:23

Инцидент произошел 18 октября около 21:40 по столичному проспекту Жумабаева, при проверке автопатруля гвардейцы услышали крик о помощи, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

Старший лейтенант Азамат Тушкенов совместно с рядовыми Ильясом Омар, Алмазом Батыргуловым и Далером Кабдылкаковым бросились в сторону крика и увидели женщину, на которую напала бешеная собака породы алабай.

Применив специальные силы, военнослужащим столичной бригады удалось отогнать от женщины бешеную собаку.

Пострадавшая была спасена, она выразила огромную благодарность войсковому наряду за помощь.


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