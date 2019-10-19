Форум волонтеров пройдет в Алматы

На мероприятии наградят лучших волонтеров города Алматы и презентуют сайт республиканского молодежного движения.

В преддверии Года волонтеров общественный фонд "Лига волонтеров Казахстана" проведет масштабный форум волонтеров "Volume Up", сообщает Zakon.kz.

На мероприятии наградят лучших волонтеров города Алматы и презентуют сайт республиканского молодежного движения.

Участие в мероприятии примут учащиеся ВУЗов, ССУЗов и школ города вместе с родителями, работодатели, известные артисты и основатели волонтерских организаций. Работодатели предоставят рабочие места для активистов, занимающихся добровольческой деятельностью, а родители добровольцев выступят с торжественной речью. Также будет презентован магазин волонтерской одежды. А почетным гостем мероприятия станет Али Окапов.

Форум пройдет 20 октября во Дворце студентов Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

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