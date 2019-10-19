Инклюзивный фестиваль "Аман келешек" прошел в новом формате

Данным проектом Фонд Первого Президента РК предлагает казахстанскому обществу расширить понятие "инклюзия".

В Алматы в 6-й раз дети и подростки со всего Казахстана съехались на инклюзивный фестиваль "Аман келешек" - "Здоровое будущее", организованный Фондом Первого Президента РК Елбасы при поддержке акимата Алматы, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Казахстан, алматинского городского филиала Молодежного крыла "Jas Otan" партии "Nur Otan". Корреспондент Zakon.kz выяснил, в чем уникальность фестиваля.

Не секрет, что все люди на Земле отличаются друг от друга. Иногда эти отличия бывают довольно заметными: многие люди делают привычные вещи не так, как все. Кому-то, чтобы гулять со своими друзьями, приходится пользоваться креслом с большими колесами, а кто-то читает с помощью рук и специальной азбуки. Таких людей очень много, мы живем с ними по соседству, дружим и общаемся. Инклюзия – это понимание: как бы сильно мы друг от друга не отличались, мы все равны, потому что все мы- люди, и важно относиться друг к другу к добротой, теплотой и помогали друг другу.

В Казахстане на всех уровнях уделяют большое внимание особенным детям, создаются условия для их равного доступа ко всему. Одним из ярких примеров является детский инклюзивный фестиваль "Аман келешек" - "Здоровое будущее". Он проводится Фондом Первого Президента Елбасы с 2014 года, за это время в нем приняло участие более 20 тыс.детей со всех регионов Казахстана.

Основная цель фестиваля – развитие широких инклюзивных взглядов общества, оказание особенным детям помощи путем предоставления условия для адаптации, социализации. Весь фестиваль- это большая интерактивная открытая площадка для всех детей без ограничений. Здесь дети могут найти себе новых друзей, развить лидерские качества, усовершенствовать навыки общения со сверстниками, участвовать в соревнованиях, конкурсах, найти применение своим творческим талантам, спортивным навыкам.

- Наша задача- оказать всем заинтересованным учреждениям образования, специальным учреждениям методическую, организационную помощь по внедрению новых технологий инклюзивного образования и внешкольного воспитания в целом. Мы уверены, если такие площадки будут созданы в каждом населенном пункте нашей страны, то мы сможем значительно сократить количество случаев наркомании, суицидов среди подростков, для этого мы приглашаем высококвалифицированных специалистов, за плечами которых огромная работа в этой сфере, - сказала Старший координатор проектов Фонда Первого Президента РК Гульнара Ершиманова.

В этом году на фестиваль приехали около 4 тыс.ребят из школ Алматы и других регионов, в том числе дети с ограниченными возможностями, дети из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанники детских домов и интернатов, одаренные дети, юные спортсмены, победители школьных олимпиад и лауреаты конкурсов.

Подготовка к фестивалю занимает практически весь год, за это время организаторы проводят тренинги с социальными педагогами школ по внедрению инклюзии в процесс обучения и внешкольного воспитания детей, после фестиваля продолжится работа с вузами, где сегодня пока нет конкретной программы инклюзивного образования.

В этом году на площадке фестиваля 3 направления – образование, творчество и спорт. На интерактивных площадках дети могут ознакомиться с программами в колледжах, университетах, в том числе инклюзивными, получить профориентацию на будущее, выбрать будущую специальность.

На спортивной площадке дети соревнуются в различных дисциплинах. Также инклюзивные центры организовали мастер-классы для родителей, соцпедагогов, детей-участников фестиваля. Но самое главное, что фестиваль – это большой праздник для детей. Для них выступили звезды казахстанской эстрады, танцевальные коллективы, мотивационные спикеры.

Многие дети, приехавшие на фестиваль из регионов, впервые в Алматы. Школа для слабослышащих детей. Любят петь, рисовать, смотрят, как выступают другие детки. Для них это большой праздник, получают яркие позитивные эмоции, общаются с другими детками, знакомятся друг с другом. Ребенок себя не чувствует ограниченным. Дети хотят участвовать, выиграть. Некоторые как участники, другие как зрители.

Фестиваль посетили почетные гости – заместитель исполнительного директора Фонда Первого Президента Елбасы Игорь Рогов, директор представительства ФПП в Алматы Сергей Тохтаров, заместитель руководителя управления образования Алматы Гульнара Айткулова, общественный деятель, актриса, заслуженный деятель РК Венера Нигматуллина, а также Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан, общественный деятель Аружан Саин.

- В прошлые годы я была ведущей этого фестиваля, с детьми делала разминку, всегда здесь царит атмосфера объединения, потому что дети со всего Казахстана все разные – и с ограниченными возможностями, и из детских домов, и обычные ребята. Для них поездка в Алматы, южную столицу, каждый раз интересна. В прошлом году фестиваль проходил в лагере, в этом году организаторы решили сделать его в о Дворце спорта с такой сценой, совершенно новое приключение для детей. Я думаю, что нам нужно побольше проводить тех праздников, которые могут вдохновить детей, позволяют им показать себя, раскрыть свои таланты, поделиться друг с другом мыслями, идеями. Такие мероприятия намного полезнее, чем те концерты, тои или массовые мероприятия, которые прошли и не оставили за собой след. А здесь каждый ребенок с собой уносит огромный опыт, знакомства, вдохновляется, стремится попасть сюда на следующий год, - отметила Аружан Саин.

Миссия республиканского фестиваля "Аман келешек" заключается в обеспечении равных возможностей для детей и подростков в творчестве, спорте и образовании вне зависимости от их социального статуса. Для реализации этой задачи Фонд Первого Президента совместно с партнерами создает в рамках фестиваля все необходимые условия для реализации талантов и внутреннего потенциала юных казахстанцев.

Если ранее фестиваль представлял собой пространство, на котором разворачиваются только мастер-классы по таким направлениям, как хореография, боевые искусства, робототехника, цирковое искусство, производство кинофильмов, авиамоделирование, конный спорт, шахматы и др., то в этом году "Аман келешек" изменил привычный формат. В программе нынешнего фестиваля- концертная программа с участием детей и звезд эстрады, вдохновляющие выступления мотивационных спикеров и интерактивные игры с участниками мероприятия.

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Альберт Ахметов

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